Drama con las lesiones en el Real Madrid

El Real Madrid atraviesa una temporada 2025/26 de auténtica pesadilla en el apartado físico. El club madridista suma un sorprendente registro de 37 lesiones acumuladas hasta la fecha. Los partes médicos se extienden desde percances a principio de temporada hasta tragedias confirmadas durante los últimos días.

Bajas de larga duración

El golpe más devastador se ha confirmado este martes 3 de marzo. Rodrygo Goes se despide de la temporada (y del Mundial 2026) tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco lateral. Un mazazo que le supondrá estar fuera de los terrenos de juego de 8 a 12 meses y que deja el ataque en cuadro.

A él se suma el drama de Éder Militão, ausente desde principios de diciembre por un grave desgarro muscular que ya le ha hecho perderse 19 partidos (su regreso se espera para abril), y Dani Ceballos, en el dique seco desde el 22 de febrero por el sóleo.

Las estrellas, entre algodones

La columna vertebral del equipo está tocada ahora mismo. Los 'galácticos' de Florentino no se escapan del infortunio de las lesiones.

Kylian Mbappé: Fuera de combate desde hace dos semanas por un esguince en la rodilla izquierda.

El Real Madrid lo comunicó el pasado lunes 2 de marzo a través de un parte médico: "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución."

Kylian Mbappe nota su molestia en la rodilla en el partido contra el Celta / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Jude Bellingham: Arrastra problemas físicos que lo mantienen apartado. Una lesión en el isquiotibial izquierdo (músculo semitendinoso), sufrida el 1 de febrero ante el Rayo Vallecano, lo tiene de baja desde entonces, complicada por un retraso en la recuperación que ha extendido el plazo inicial de unas 4 semanas a entre 6-8 semanas (con posible regreso a finales de marzo o principios de abril).

A esto se suma el postoperatorio de la lesión de hombro que arrastraba desde la temporada 2023/24, el cual lo dejó fuera de los primeros partidos (incluidas las 4 primeras jornadas de Liga y el arranque de Champions). En total, entre ambas lesiones, el inglés no ha estado disponible alrededor de 93 días y se ha perdido 12 partidos con el Real Madrid, afectando tanto a Xabi Alonso (en la primera parte del curso) como a Álvaro Arbeloa en la actual etapa.

Un historial crónico: los que más han sufrido

A lo largo de la temporada, varios pesos pesados han lastrado al equipo con lesiones largas de las que, por suerte para ellos, ya están recuperados.

Trent Alexander-Arnold: Su adaptación a Madrid ha estado marcada por el calvario muscular (desgarros en el muslo) que le hizo perderse 14 partidos entre diciembre y febrero.

Alaba, Rudiger, Camavinga, Mendy y Militao entrenándose / EFE

Antonio Rüdiger y Dani Carvajal: Ambos sufrieron lesiones largas de rodilla y muslo que asustaron al madridismo, aunque ya están operativos.

Defensa de cristal: Jugadores como Alaba, Mendy y Huijsen han tenido un carrusel de molestias en los gemelos y sobrecargas durante todo el año.

Sustos menores

En el escalón de los percances leves, encontramos casos recientes como el traumatismo cervical de Asencio (ante el Benfica) o la curiosa baja médica de Camavinga, fuera de combate por un simple pero doloroso dolor de muelas tras haber superado sus problemas de tobillo.

Otros como Courtois (gastroenteritis), Lunin, Valverde, Tchouaméni, Endrick o Mastantuono tuvieron problemas menores de los que ya están plenamente recuperados.

Vinicius Junior 'Vini Jr' del Real Madrid CF durante el partido de Osasuna / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Los 'Supervivientes'

Resulta casi un milagro, pero hay un selecto grupo de jugadores que ha esquivado esta maldición de 37 lesiones. Solo son seis los que no han pisado la enfermería ni un solo día: Vini Jr., Brahim Díaz, Arda Güler, Fran García, Carreras y Gonzalo.

Ellos son, a día de hoy, el único respiro físico que le queda al equipo en el tramo decisivo de la temporada.