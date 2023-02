El drama de Endrick

El 'menino prodígio' del Palmeiras sigue sin marcar desde que fichó por el Real Madrid: ya son 10 partidos, con 0 goles y 0 asistencias Endrick, que aterrizará en Madrid en el verano de 2024, está hundido y rompió a llorar después de ampliar su sequía contra el Red Bull Bragantino

Fichó por el Real Madrid y ya no marcó ningún gol más. Este es el resumen del trágico inicio de temporada de Endrick con el Palmeiras. Sus registros ofensivos ya son más que preocupantes en una sequía que ha dejado perplejo tanto a su futuro club, que pagó 35 millones de euros más variables por él en diciembre, como para la 'torcida' del 'Verdao', que es el vigente campeón del Brasileirao y de la Supercopa do Brasil.

La temporada 2023 del fútbol sudamericano ha empezado de la peor forma para él. Son 10 partidos disputados con la camiseta 16, que indica su edad, entre el Campeonato Paulista (el torneo regional más importante del país) y la final de la Supercopa, y su casillero de tantos y de asistencias sigue aún por estrenarse. Ha gozado ya de 625 minutos de juego, lo que equivale a casi siete encuentros enteros.

Son 40 días de competición oficial, desde que debutó en la jornada inaugural del Paulista el 14 de enero... fueron pasando los partidos, los clásicos contra el Santos, el Sao Paulo y el Corinthians, los choques contra rivales pequeños o la Supercopa ante el Flamengo (que terminó con triunfo del 'Verdao'). Y nada, todo sigue igual. Vive instalado en su particular día de la marmota.

Por mucho que su técnico, el portugués Abel Ferreira, intentara cortar de cuajo el debate sobre sus bajo desempeño, la realidad ha acabado convirtiendo su falta de puntería en el gran debate del momento en el fútbol paulista... pero no para la Caverna que, acostumbrada a querer marcar la agenda, no le toca otra que mirar hacia otro lado.

EL LLANTO DEL APRENDIZ DE CRACK

El propio Endrick expuso su estado de ánimo, cuando la madrugada del miércoles al jueves, fue substituido por el extremo Giovani (min. 60) en casa, en el Allianz Parque de Sao Paulo, en el partido de la fase regular del Paulistao ante el Red Bull Bragantino, que terminó con triunfo local por 2-0.

Endrick en una acción ofensiva ante el Corinthians | Cesar Greco/SEP

El 'menino podrígio' estuvo los diez siguientes minutos sentados en el banquillo con el rostro tapado por el peto. Hundido psicológicamente, lloró copiosamente. No hay como negar que está sintiendo el peso de la presión.

Su 2022 fue meteórico: rompió el gafe histórico de su equipo en la Copa Sao Paulo de Juniores, debutó con la Seleçao Sub-17, firmó en julio su primer contrato profesional cuando cumplió los 16, debutó y marcó en el Brasileirao y en diciembre fichó por el Real Madrid.

Ahora su progresión ha sufrido un frenazo inesperado. Por mucho que vaya evolucionando en el entendimiento del juego, sus registros personales son una losa. Sale retratado incluso cuando se le compara con otros canteranos. Es el caso del extremo zurdo Giovani (de 19 años), que estuvo a punto de recalar en el Ajax de Ámsterdam un año atrás. Ha jugado mucho menos: solo 171 minutos divididos en 7 partidos, pero ha participado en tres goles, marcando un tanto y regalando dos asistencias.

Al Palmeiras no le toca otra que cerrar filas en torno a su aprendiz de crack. "Lo que pide es que no pierda la sonrisa, va a fallar y va a acertar, pero tiene 16 años. La plantilla está aquí para ayudarlo, el entrenador, el club.. todos" expuso Abel Ferreira, que reforzó el futuro jugador del Real Madrid "lo que necesita ahora es un abrazo y yo fallé porque no se lo di cuando lo substituí".Con la presión asfixiante y todos los focos señalándolo, Endrick volverá a escena este próximo domingo en partido del Paulistao, que jugará en casa ante la Ferroviaria.