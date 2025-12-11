Drama blanco para Vitoria

El juego, la actitud y los líos de vestuario han sumido al Real Madrid en una crisis de resultados de la que no sale desde que perdió en Liverpool el 4 de noviembre. Desde entonces, ha ganado dos partidos de los últimos ocho, se ha dejado seis puntos de nueve en la Champions y nueve de 15 en la Liga. Pero pueden ser más si no ganan el domingo en Mendizorroza, donde los blancos sumarán el drama de las bajas.

Siete bajas y cuatro dudas

Xabi Alonso llegará al partido con el equipo roto. Puede tener un total de 11 bajas sin descartar alguna más tras el partido contra el City. Carreras, Carvajal (también lesionado), Fran García y Endrick están sancionados. A estos se suman las bajas seguras por lesión de Militao, Mendy y Trent. Y está pendiente de Mbappé, Camavinga, Alaba y Huijsen, todos tocados.

Si no recupera a Alaba y Huijsen acudirá a Vitoria con solo dos defensas: Asencio y Rudiger. Ambos arrastran problemas musculares en los últimos partidos, aunque se espera que puedan jugar. Eso sí, pierde los cinco laterales que tiene, los dos derechos y los tres izquierdos. Valverde puede solucionar el del carril diestro, mientras que el zurdo depende de si se recupera o no Camavinga. De cualquier forma, será una defensa de circunstancias.

Pendiente de Mbappé

La baja de Endrick tampoco es que preocupe a Xabi Alonso, que lo tiene completamente olvidado. Ha dado a Gonzalo varias oportunidades y no ha aportado goles, algo inherente al puesto de delantero centro. Sin embargo, se ha olvidado del brasileño cuando es un delantero explosivo al que ni ha probado salvo por obligación. Es más, el madridismo sospecha que debe haber algo más detrás que una simple decisión técnica.

Al margen de que Endrick forme parte de ese grupo de disidentes contra el tolosarra, la baja de Mbappé es la más preocupante. Sus problemas en una rodilla ponen en peligro su integridad y si no jugó contra el City es complicado que lo haga en Mendizorroza. Solo una mejoría repentina con el visto bueno médico le habilitaría para reforzar al equipo.

Medio campo y ataque

Sin embargo, es en ataque donde menos problemas tiene con cinco delanteros disponibles. En el centro del campo tampoco tendrá demasiados problemas, salvo que Tchouameni, Valverde e incluso Camavinga, si se recupera, tengan que ejercer de defensas. En ese caso, tendrá que rearmar la medular con delanteros para acompañar a Ceballos, Bellingham y Güler. Brahim, Mastantuono e incluso Rodrygo podrían reforzar la línea sin dejar de cumplir con su misión ofensiva.

Xabi tiene un verdadero puzle por armar para visitar al Alavés. Tendrá dos entrenamientos tras descansar este jueves. A partir de mañana, conocerá el estado físico de cada jugador, si recuperará o no lesionados y el estado en el que llegan todos para elegir un once de circunstancias, sobre todo en defensa, donde la desolación es preocupante por culpa de las lesiones y las sanciones.