Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Xabi AlonsoGuardiolaReal Madrid Manchester CityKluivertClasificación ChampionsRivaldoHenryCruces ChampionsViniciusPremier Padel BarcelonaAsensióSuperordenador ChampionsSanciones Real MadridPróximo partido BarcelonaAthletic ClubEric GarciaRonceroSeguridad SocialEmparejamientos Copa del ReyRally Dakar 2026
instagramlinkedin

REAL MADRID

Drama blanco para Vitoria

Xabi puede tener hasta 11 bajas para visitar el domingo Mendizorroza entre lesionados y sancionados, que dejarían al equipo bajo mínimos

Mbappé es duda para jugar ante el Alavés

Mbappé es duda para jugar ante el Alavés / AP

Alejandro Alcázar

Alejandro Alcázar

El juego, la actitud y los líos de vestuario han sumido al Real Madrid en una crisis de resultados de la que no sale desde que perdió en Liverpool el 4 de noviembre. Desde entonces, ha ganado dos partidos de los últimos ocho, se ha dejado seis puntos de nueve en la Champions y nueve de 15 en la Liga. Pero pueden ser más si no ganan el domingo en Mendizorroza, donde los blancos sumarán el drama de las bajas.

Siete bajas y cuatro dudas

Xabi Alonso llegará al partido con el equipo roto. Puede tener un total de 11 bajas sin descartar alguna más tras el partido contra el City. Carreras, Carvajal (también lesionado), Fran García y Endrick están sancionados. A estos se suman las bajas seguras por lesión de Militao, Mendy y Trent. Y está pendiente de Mbappé, Camavinga, Alaba y Huijsen, todos tocados.  

Si no recupera a Alaba y Huijsen acudirá a Vitoria con solo dos defensas: Asencio y Rudiger. Ambos arrastran problemas musculares en los últimos partidos, aunque se espera que puedan jugar. Eso sí, pierde los cinco laterales que tiene, los dos derechos y los tres izquierdos. Valverde puede solucionar el del carril diestro, mientras que el zurdo depende de si se recupera o no Camavinga. De cualquier forma, será una defensa de circunstancias.

Pendiente de Mbappé

La baja de Endrick tampoco es que preocupe a Xabi Alonso, que lo tiene completamente olvidado. Ha dado a Gonzalo varias oportunidades y no ha aportado goles, algo inherente al puesto de delantero centro. Sin embargo, se ha olvidado del brasileño cuando es un delantero explosivo al que ni ha probado salvo por obligación. Es más, el madridismo sospecha que debe haber algo más detrás que una simple decisión técnica.

Al margen de que Endrick forme parte de ese grupo de disidentes contra el tolosarra, la baja de Mbappé es la más preocupante. Sus problemas en una rodilla ponen en peligro su integridad y si no jugó contra el City es complicado que lo haga en Mendizorroza. Solo una mejoría repentina con el visto bueno médico le habilitaría para reforzar al equipo.

Medio campo y ataque

Sin embargo, es en ataque donde menos problemas tiene con cinco delanteros disponibles. En el centro del campo tampoco tendrá demasiados problemas, salvo que Tchouameni, Valverde e incluso Camavinga, si se recupera, tengan que ejercer de defensas. En ese caso, tendrá que rearmar la medular con delanteros para acompañar a Ceballos, Bellingham y Güler. Brahim, Mastantuono e incluso Rodrygo podrían reforzar la línea sin dejar de cumplir con su misión ofensiva.

Noticias relacionadas y más

Xabi tiene un verdadero puzle por armar para visitar al Alavés. Tendrá dos entrenamientos tras descansar este jueves. A partir de mañana, conocerá el estado físico de cada jugador, si recuperará o no lesionados y el estado en el que llegan todos para elegir un once de circunstancias, sobre todo en defensa, donde la desolación es preocupante por culpa de las lesiones y las sanciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Real Madrid - Manchester City, en directo: Champions League hoy, en vivo
  2. Así queda la clasificación de la Champions League tras la jornada 6
  3. Lo que no se vio del Madrid - City: Guardiola 'meó' con la suya, Zidane estuvo en el Bernabéu y el club silenció la pitada
  4. El superordenador de Opta deja al Barça fuera del top 8 de la clasificación de la Champions
  5. Flick: 'Lamine ha tenido una pequeña decepción, pero es normal
  6. Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, sobre el Athletic Club: 'Es una discriminación intolerable; hasta podría ser ilegal
  7. Lo que no se vio del Barça - Eintracht: Ovación a Ter Stegen, Koundé y CAT, Eric haciendo de capitán...
  8. La convocatoria del Madrid para recibir al Manchester City...con Mbappé

Gonzalo Miró carga las responsabilidades sobre Xabi Alonso: "El equipo ha ido a peor"

Gonzalo Miró carga las responsabilidades sobre Xabi Alonso: "El equipo ha ido a peor"

El neumólogo Xavier Muñoz, revela las claves para reconocer si tienes covid, gripe o un resfriado común

El neumólogo Xavier Muñoz, revela las claves para reconocer si tienes covid, gripe o un resfriado común

Un donante con un gen cancerígeno engendra casi 200 bebés en Europa: 35 casos en España

Un donante con un gen cancerígeno engendra casi 200 bebés en Europa: 35 casos en España

Henry carga contra Salah y lo compara con lo que vivió en el Barça: "Cuando juegas en un club, tienes que protegerlo a toda costa"

Henry carga contra Salah y lo compara con lo que vivió en el Barça: "Cuando juegas en un club, tienes que protegerlo a toda costa"

¡Radicales del Jagiellonia emboscan un bus lleno de seguidores del Rayo Vallecano!

ElPozo - Barça, clásico para los cuartos de final de la Copa del Rey

ElPozo - Barça, clásico para los cuartos de final de la Copa del Rey

Más drama en el Madrid: Mbappé, duda para Vitoria

Más drama en el Madrid: Mbappé, duda para Vitoria

¿Has trabajado menos de 25 años? Así es como puedes conseguir las cotizaciones gratuitas de la Seguridad Social

¿Has trabajado menos de 25 años? Así es como puedes conseguir las cotizaciones gratuitas de la Seguridad Social