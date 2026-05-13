El 'dossier Negreira' que Florentino enviará a la UEFA, condenado al fracaso

"Estamos preparando un dossier importante, de 500 páginas, que vamos a presentar de inmediato a la UEFA para que meta mano y resuelva un caso por el bien del fútbol mundial". La frase de Florentino Pérez sobre el 'caso Negreira' y sus posibles consecuencias legales a nivel europeo fue tan solo un detalle de la delirante rueda de prensa que el presidente del club blanco ofreció en la tarde del martes.

Agarrado al 'caso Negreira' como único argumento para explicar el fracaso deportivo de las dos últimas temporadas del Real Madrid, Florentino amenazó con llevar el asunto un poco más allá. Apeló a la UEFA, con expresiones muy poco jurídicas como "meter mano", en un intento de que el organismo europeo resuelva un caso que a juicio del presidente blanco, representa "la corrupción sistémica" del modelo arbitral en España.

Florentino tensó la cuerda: llegó a asegurar incluso que al Madrid le han "robado" siete Ligas. Y prometió que su argumento definitivo para hacer justicia sería elevar la cuestión a una instancia superior, la UEFA en este caso, con un dossier de 500 páginas.

Condenado al fracaso

Sin embargo, el intento de Florentino de que la UEFA castigue al Barça está prácticamente condenado al fracaso. A entrar, al menos de momento, en un túnel sin salida.

Fuentes de UEFA confirmaron a SPORT que tanto el 'caso Negreira' como otros asuntos judiciales que se tramitan en los países que forman parte de la UEFA pertenecen al ámbito puramente nacional.

La UEFA puede seguir de cerca el caso, como hizo, por ejemplo, con el conflicto que enfrentó al Manchester City con la Premier a cuenta del 'fair play' financiero, pero no va a entrar a valorar la cuestión y mucho menos, a emitir posibles sanciones contra los clubes implicados, en este caso, el Barça.

UEFA suele distinguir de manera muy concreta los asuntos que son de ámbito europeo y los que pertenecen al ámbito puramente nacional.

En ese sentido, solo si existe una resolución judicial en firme, o bien si el CSD, LaLiga o la Federación Española de Fútbol pusieran en marcha alguna sanción contra el Barça, podría intervenir la UEFA.

"La UEFA nos ha admitido que mandemos todo el dossier. No he venido a que los árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona. He venido a luchar. No me puedo callar por eso. No hay precedente en el fútbol mundial", insistió Florentino Pérez en su comparecencia.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ofrece una rueda de prensa en Madrid / EFE/Juanjo Martin

Los plazos del caso

Existe otro aspecto que condena al dossier de Florentino al fracaso: en el plano disciplinario, las eventuales infracciones muy graves por corrupción deportiva o alteración de la competición derivadas del denominado ‘caso Negreira’ ya habrían llegado prescritas cuando la SER lo descubrió en 2023.

El caso se refiere a los supuestos pagos de 7,3 millones de euros que el Barça habría realizado entre 2001 y 2018 a José María Enríquez Negreira, entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y a su hijo, Javier Enríquez Romero, por informes de asesoría arbitral.

Pero la normativa indica plazos muy concretos, e inferiores al tiempo transcurrido entre los últimos pagos conocidos, en 2018, y la revelación pública del caso en 2023.