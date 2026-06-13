El dossier de Florentino contra el Barça por el 'caso Negreira' es papel mojado para la UEFA

Una de las armas electorales de Florentino Pérez para mantenerse en la presidencia del Real Madrid fue ser muy contundente con el 'caso Negreira' y anunciar que aprovecharía la final de la Champions League para entregarle a Aleksander Ceferin, un extenso dossier de 500 páginas para que, textualmente, el presidente de la UEFA "metiera mano" en el asunto. Florentino cumplió su palabra y así lo hizo, pero toda esa documentación no tiene validez en su propósito de que el organismo europeo emita una resolución. No lo hará, como mínimo, hasta que la justicia española no tenga una sentencia firme sobre el caso.

EFE

La UEFA respeta los procedimientos de cada país

La UEFA, obviamente, ha recibido el dossier y lo puede considerar, pero en ningún momento emitir un juicio. El organismo futbolístico europeo suele tener esta forma de actuación, según explica 'La Vanguardia' en una información que señala que en Nyon respetan y no se entrometen en los procedimientos de cada país, señalan, que trascienden incluso las competencias federativas cuando el caso se ha judicializado.

Y esta es la clave para que la UEFA no pueda entrar y se convierta en papel mojado todo lo enviado por Florentino Pérez en nombre del Real Madrid a la UEFA, pues el caso se ha puesto en manos de los tribunales y tampoco los organismos españoles, como LaLiga, la RFEF o el CSD, pueden sancionar por su cuenta. Hay que recordar que el 'caso Negreira' está en caso de instrucción.

Florentino Pérez fue muy beligerante contra el Barça en campaña electoral y sobre todo antes, en aquella surrealista rueda de prensa en la que llegó a asegurar que les "habían quitado 7 Ligas".

Mientras, en el FC Barcelona siguen manifestando su inocencia en este caso y que en ningún momento se ha podido demostrar que algún árbitro se sintiera influenciado para arbitrar a favor del club azulgrana. Ningún colegiado ha manifestado nada por el estilo y éste es uno de los argumentos de peso del club azulgrana.

Florentino Pérez tras ser reelegido presidente del Real Madrid / EFE

La respuesta del Barça

Además, la junta directiva del Barça ha decidido no pasar por alto las acusaciones del presidente del Real Madrid por el Caso Negreira y presentó esta misma semana una demanda de conciliación.

En el extenso informe remitido por el Real Madrid al organismo europeo, el club blanco solicita al organismo europeo que se estudien posibles consecuencias deportivas y que incluso se valore la retirada de títulos conquistados por el FC Barcelona durante el periodo investigado, en caso de acreditarse irregularidades.

Por su parte, el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España (CENAFE), MIguel Galán, sostiene que no existirían bases jurídicas suficientes para que el FC Barcelona pueda ser sancionado con la máxima gravedad en el ámbito europeo, incluso en el caso de una eventual reapertura del expediente.