El Dortmund, a por una perla del Madrid

El Real Madrid tiene un problema en defensa. Xabi Alonso no termina de encontrar la pareja de centrales, ya que entre lesiones y el mal momento de Huijsen, parece que solo Militao tiene asegurado su lugar en el once titular del tolosarra.

El defensa hispano-neerlandés era la gran apuesta de la dirección deportiva blanca para esta temporada. Un central joven, con nivel para ser titular y con mucha proyección en el futuro. Huijsen arrancó de maravilla su estancia en la capital, pero desde su expulsión ante la Real su nivel ha bajado en picado y está empezando a ser criticado por su propia afición.

Mientras tanto, Xabi Alonso espera que se recupere Rüdiger para sumar una espada más a la línea, pero mientras tanto, Asencio parece que parte con ventaja para aprovechar el mal momento de Huijsen. El tolosarra siempre ha sido un entrenador de apostar por los jóvenes y, en el Castilla, los blancos tienen a uno de los centrales más prometedores del panorama nacional.

Joan Martínez, central del Real Madrid Castilla / Realmadrid.com

Joan Martínez ha vuelto al máximo nivel tras su lesión, algo que no ha pasado desapercibido para el técnico, pero tampoco para clubes importantes de Europa. Según ha informado Guillermo Rai en The Athletic, el Borussia Dortmund ha demostrado interés por el central y quiere incorporarlo a su equipo.

El conjunto alemán se ha vuelto especialista en los últimos años de captar talento joven y han puesto sus ojos encima del valenciano. Pero el Madrid tiene claro que es un proyecto importante de futuro y que no quieren deshacerse de él.

Joan Martínez renovó su contrato hace tan solo un mes y los blancos decidieron subirle la cláusula hasta los 70 millones de euros. Una cifra muy superior a la que suelen tener los canteranos, una muestra más de lo que espera el Real Madrid de su central.

El canterano aún no ha debutado con el primer equipo a pesar de que ha sido un habitual en los entrenamientos con la primera plantilla. Ancelotti fue el primero en fijarse en él, pero su proyección se paró por completo tras una grave lesión de rodilla. ¿Tendrá su primera oportunidad a las órdenes de Xabi Alonso?