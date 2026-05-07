Doris, madre de Fede Valverde (27 años): "Le escribo, ande bien, mal o regular y me contesta siempre. Hasta cuando pierde, enojado me pone 'vamos, mamá'"

Los problemas en el Real Madrid se multiplican cada día. En el último entrenamiento, Aurélien Tchouaméni se enzarzó con Federico Valverde por segunda vez en la última semana, y esta vez la discusión acabó en una pelea que terminó con el uruguayo en el hospital.

Según Sergio López, periodista del diario 'AS', Valverde le ha echado en cara haber filtrado la bronca que tuvieron, algo que el francés ha negado. Sin embargo, el mediocentro ha seguido erre que erre y Tchouaméni lo ha golpeado, lo que le ha provocado una brecha al caer. Como consecuencia, ha acabado en silla de ruedas.

Después del incidente, la vida de Valverde está en el punto de mira para determinar si es una persona conflictiva dentro de un vestuario o no. No obstante, siempre se ha mantenido al margen de todas las polémicas y ha contado con el apoyo de dos de sus pilares más fundamentales: su pareja, Mina Bonino, y su madre, Doris Dipetta.

Uno de los momentos más dulces de esta temporada para el uruguayo fue cuando anotó un hat trick ante el Manchester City en los octavos de final de la Champions League. Al acabar el partido, Doris compartió cómo es Valverde en la intimidad.

Fede Valverde y Florentino Pérez, el día de la renovación del uruguayo con el Real Madrid. / REAL MADRID

No dudó en reconocer que su hijo le había hecho disfrutar como nunca: "Le dije que me había regalado, a mis casi 70 años, una noche mágica". Siendo consciente de que no estaba siendo una temporada fácil para el uruguayo, especialmente por sus enfrentamientos con Xabi Alonso.

Ambos tienen un ritual desde siempre, sin importar el resultado final: "Le escribo, gane o pierda, y ande bien, mal o regular. Me contesta siempre. Hasta cuando pierde, enojado me pone 'vamos, mamá'".

Así es Fede Valverde en su intimidad / Archivo

Uno de los aspectos que destacó sobre Valverde fue su disciplina diaria: "Fede se guía por su nutricionista y es superprofesional. Es superestricto con él mismo. Pero si le llegan a dar el día libre, capaz que me pide alguna milanesa".

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Por último, la madre de Valverde quiso dejar claro que su hijo sigue siendo el mismo: "Nunca se agrandó. Es el mismo". Algo que no es nada fácil cuando llegas a la élite del fútbol. Y más cuando estás en el Real Madrid.