Dónde ver el Villarreal - Real Madrid de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Villarreal se dan cita en el Estadio de la Cerámica hoy sábado 24 de enero a las 21:00 horas (CET) para disputar la jornada 21 de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco afronta el partido con el aliciente de poder asaltar el liderato de la clasificación en caso de victoria.

Con la derrota ante el Barça en la Supercopa y la sorprendente eliminación a manos del Albacete en Copa todavía recientes, el Real Madrid buscará confirmar el cambio de tendencia. Sumar de tres en La Cerámica elevaría a tres la racha de victorias consecutivas de los de Álvaro Arbeloa, aunque para ello antes deberán batir a uno de los equipos que mejor rendimiento está ofreciendo en el campeonato doméstico.

Eliminado ya de todas las competiciones, el Villarreal centrará toda su atención en LaLiga EA Sports, dónde actualmente ocupa la tercera posición. Si bien es cierto que los de Marcelino cuentan con un partido menos que el resto de equipos Champions, no sumar esta noche podría traducirse en un 'sorpasso' momentáneo por parte del Atlético de Madrid.

El Villarreal ya está eliminado de la Champions. / Associated Press/LaPresse / LAP

¿Dónde ver el Villarreal - Real Madrid hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Villarreal, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54, O110).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Villarreal a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.