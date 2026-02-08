Dónde ver el Valencia - Real Madrid de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Valencia se dan cita en el Estadio de Mestalla hoy domingo 8 de febrero a las 21:00 horas (CET) para disputar la jornada 23 de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco afronta el partido crucial en la carrera por el liderato de la competición doméstica frente a uno de sus más acérrimos rivales, por lo que la emoción está garantizada.

La goleada del Barça frente al Mallorca este sábado minimiza el margen de error del Real Madrid, que está obligado a llevarse los tres puntos de Mestalla para no seguir cediendo terreno en la clasificación. Cuatro puntos separan ahora a azulgranas y blancos, por lo que cualquier tropiezo esta noche podrían tener incidencia en la pelea por el título.

Mucho más urgente es la situación del Valencia, que se encuentra en la zona de descenso y podrían caer a la zona roja esta misma jornada en función de la combinación de resultados. A pesar de encontrarse en las antípodas de la clasificación, los últimos precedentes entre ambos conjuntos invitan a pensar en un duelo muy ajustado.

Hugo Duro celebra un gol al Real Madid la pasada campaña en Mestalla / LaLiga

¿Dónde ver el Valencia - Real Madrid hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Valencia, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55, O113).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Valencia a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas