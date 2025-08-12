Dónde ver el Tirol - Real Madrid por TV y gratis en España: horario y canal

El Real Madrid afronta su segundo partido de pretemporada, apenas una semana antes de su estreno en LaLiga ante Osasuna, previsto para el 19 de agosto en el Santiago Bernabéu. El rival será el modesto WSG Tirol, en el Tivoli Stadion de Innsbruck (Austria).

La preparación veraniega del conjunto blanco está siendo atípica. A diferencia de otras temporadas, solo dispone de poco más de dos semanas para llegar al debut liguero. El pasado lunes 4 de agosto el equipo de Xabi Alonso regresó a los entrenamientos, y desde entonces solo ha disputado un amistoso: un 4-1 a puerta cerrada ante el Leganés en Valdebebas.

Aunque el club ha expresado su malestar por el escaso margen de preparación, ha evitado las habituales giras por Asia o América, que en otros veranos restaban tiempo para entrenar. Esto ha permitido al nuevo técnico trabajar con mayor calma en su primera pretemporada al frente del Real Madrid.

La elección de rivales también es distinta: equipos de nivel inferior para ir afinando la puesta a punto. El WSG Tirol, décimo en la última temporada regular de la Bundesliga austríaca, llega con rodaje, tras ganar sus dos primeros partidos de liga.

¿A qué hora juega el Real Madrid hoy contra el Tirol?

El partido amistoso entre el Real Madrid y el WSG Tirol se disputará este martes 12 de agosto a las 19.00 horas en el Tivoli Stadion Tirol.

¿Dónde ver el Tirol vs Real Madrid por TV y gratis?

El segundo encuentro de la pretemporada podrá verse en directo por televisión a través de Real Madrid TV, La 1 de TVE y su plataforma digital RTVE Play.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.