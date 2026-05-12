Dónde ver la rueda de prensa de Florentino Pérez por TV, en directo y online

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, comparecerá en rueda de prensa hoy martes 12 de mayo a partir de las 18:00 horas (CEST). Resulta poco habitual que el máximo mandatario del conjunto blanco atienda a los medios, por lo que el sorprendente anuncio ha generado todo tipo de reacciones en el planteta fútbol.

"El Real Madrid C. F. comunica que esta tarde, a las 18:00 h, nuestro presidente, Florentino Pérez, comparecerá en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid tras la celebración de la Junta Directiva y atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa", anunció el club blanco a través de un escueto comunicado que no ofrece ningún tipo de pista sobre la naturaleza del anuncio.

El comunicado oficial del Real Madrid llega pocos días después de la derrota en el clásico contra el Barça, que terminó de confirmar el año en blanco del equipo. Los 'timings' del anuncio han hecho saltar las alarmas sobre una posible decisión drástica, aunque las incógnitas se despejarán en cuestión de unas horas.

¿Dónde ver la rueda de prensa de Florentino Pérez por TV?

La rueda de prensa de Florentino Pérez se podrá ver por televisión a través de Real Madrid TV, canal oficial del club blanco. Otra opción alternativa para seguir la comparecencia del presidente son los canales oficiales del Real Madrid.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la rueda de prensa de Florentino Pérez de este martes 12 de mayo a través de nuestra narración en directo, así como las declaraciones que ofrezca el presidente del Real Madrid.