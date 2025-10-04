Dónde ver el Real Madrid - Villarreal de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Villarreal se citan en el Santiago Bernabéu hoy sábado 4 de octubre a las 21:00 horas (CET) para disputar la jornada 8 de LaLiga EA Sports. Te contamos a qué hora juega el Real Madrid su próximo partido y como ver por TV y online en España.

Después de que el Atlético de Madrid pusiese fin a su imbatibilidad con una dolorosa manita (5-2), los blancos afrontan la presente jornada con el objetivo de retomar la senda de la victoria. No lo tendrán nada fácil, pues esta noche se interpone en su camino uno de los equipos más en forma del campeonato doméstico.

Con 16 puntos de los 21 posibles en su casillero y la firme intención de volver a terminar la temporada en puestos Champions, el Villarreal aterriza en el Santiago Bernabéu con ganas de dar un golpe sobre la mesa en la clasificación. A pesar de lo desafiante del partido, Marcelino ha sorprendido al dar descanso a Mikautadze y Pépé, sus dos principales argumentos ofensivos.

Menos sorpresas presenta Xabi Alonso en su formación. El apretado calendario no ha impedido al tolosarra volver a formar con Vini y Mbappé en ataque, aunque ha optado por dar descanso a Bellingham a pesar de su titularidad la jornada pasada contra el Atlético de Madrid.

¿Dónde ver el Real Madrid - Villarreal hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Villarreal, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55, O113).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Villarreal a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.