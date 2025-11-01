Dónde ver el Real Madrid - Valencia de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Valencia se citan en el Santiago Bernabéu hoy sábado 1 de noviembre a las 21:00 horas (CET) para disputar la jornada 11 de LaLiga EA Sports. A pesar de encontrarse en las antípodas de la clasificación, los últimos precedentes entre blancos y ches han estado marcados por una profunda igualdad.

Después de una revitalizante victoria en el Clásico, el Real Madrid afronta la presente jornada con el objetivo de mantener su ventaja en la cima de la clasificación. Los blancos son los actuales líderes de la competición con 27 puntos, cuatro por encima del Villarreal y a cinco de Barça y Atlético de Madrid.

El encargado de poner a prueba la racha triunfal del Real Madrid será un Valencia que atraviesa una situación peliaguda. La mala dinámica de los últimos cinco partidos (dos empates y tres derrotas) ha empujado a los de Carlos Corberán hacia la decimoctava posición de la clasificación, la que marca el inicio de los puestos de descenso.

A pesar de poder considerarse como favorito sobre el papel, el Real Madrid sabe que afronta un partido trampa. Por ese motivo, Xabi Alonso ha optado por no dejar nada en el tintero y formar con un once digno de las grandes noches, con la entrada de Mastantuono por Camavinga como única modificación respecto al Clásico.

¿Dónde ver el Real Madrid - Valencia hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Valencia, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54, O110).

