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Dónde ver el Real Madrid - Real Sociedad de LaLiga hoy por TV, en directo y online
A qué hora empieza el partido entre Real Madrid y Real Sociedad y en qué canal de TV ver la jornada 1 de LaLiga EA Sports en directo desde España
Real Madrid y Real Sociedad se citan en el Bernabéu hoy miércoles 26 de agosto a las 21:00 horas (CEST) para enfrentarse en el marco de la jornada 1 de LaLiga EA Sports. El conjunto dirigido por José Mourinho afronta el primer partido ante su afición con la voluntad de dar continuidad al estreno triunfal del pasado fin de semana.
Después de una sufrida victoria ante el Espanyol gracias a un tanto de Espí en el descuento, el Real Madrid recibe a uno de los aspirantes a las posiciones europeos. Sabedor del reto que se avecina, Mourinho no se deja nada el tintero y repite el mismo once que en la jornada anterior, con Yan Diomandé como gran sacrificado en la línea ofensiva.
La Real Sociedad, por su parte, aterriza en la capital con la voluntad de revertir el mal inicio liguero. El conjunto 'txuri-urdin' viene de caer derrotado ante el Real Betis, rival directo por los puestos europeos, por culpa de un solitario tanto de 'Roro' Riquelme.
¿Dónde ver el Real Madrid - Real Sociedad de LaLiga por TV y en directo?
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y Real Sociedad, correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Real Sociedad a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.
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