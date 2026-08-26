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Dónde ver el Real Madrid - Real Sociedad de LaLiga hoy por TV, en directo y online

A qué hora empieza el partido entre Real Madrid y Real Sociedad y en qué canal de TV ver la jornada 1 de LaLiga EA Sports en directo desde España

El Real Madrid se enfrenta a la Real Sociedad hoy miércoles 26 de agosto

El Real Madrid se enfrenta a la Real Sociedad hoy miércoles 26 de agosto / Europa Press

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Real Madrid y Real Sociedad se citan en el Bernabéu hoy miércoles 26 de agosto a las 21:00 horas (CEST) para enfrentarse en el marco de la jornada 1 de LaLiga EA Sports. El conjunto dirigido por José Mourinho afronta el primer partido ante su afición con la voluntad de dar continuidad al estreno triunfal del pasado fin de semana.

Después de una sufrida victoria ante el Espanyol gracias a un tanto de Espí en el descuento, el Real Madrid recibe a uno de los aspirantes a las posiciones europeos. Sabedor del reto que se avecina, Mourinho no se deja nada el tintero y repite el mismo once que en la jornada anterior, con Yan Diomandé como gran sacrificado en la línea ofensiva.

La Real Sociedad, por su parte, aterriza en la capital con la voluntad de revertir el mal inicio liguero. El conjunto 'txuri-urdin' viene de caer derrotado ante el Real Betis, rival directo por los puestos europeos, por culpa de un solitario tanto de 'Roro' Riquelme.

Mikel Oyarzabal of Real Sociedad looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and Real Sociedad at La Cartuja stadium on August 21, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 21/08/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

¿Dónde ver el Real Madrid - Real Sociedad de LaLiga por TV y en directo?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y Real Sociedad, correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga.

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