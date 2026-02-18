Dónde ver el Real Madrid - París FC de la Champions Femenina hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y París FC se dan cita en el Estadio Alfredo Di Stéfano hoy miércoles 18 de febrero a las 18:45 horas (CET) para disputar la vuelta de los playoffs de la Champions League Femenina. Las de Pau Quesada se preparan para el tercer asalto contra las parisinas en la presente temporada con el billete hacia los cuartos de final en juego.

Después de su intento fallido de acceder a cuartos de final de manera directa, el Real Madrid ha tenido que pagar el peaje de la repesca. El conjunto blanco, que hasta la jornada final tuvo opciones reales de colarse entre las cuatro primeras posiciones, terminó su andadura en la fase liga como séptima clasificada, lo que le llevó a tener que disputar una ronda adicional.

El caprichoso sorteo decidió emparejar al Real Madrid con el París FC, uno de los responsables de que no pudiese acceder a cuartos de manera directa. Las blancas afrontan la decisiva vuelta con ligera ventaja gracias a la importantísima victoria cosechada en tierras galas, donde los tantos de Weir, Athenea y Linda Caicedo inclinaron la balanza a su favor.

El Real Madrid se enfrenta al París FC este miércoles 18 de febrero en los playoffs de la Champions Femenina / EFE

El ganador del cruce entre Real Madrid y París FC conseguirá uno de los cuatro billetes en juego hacia los cuartos de final, ronda en la que ya esperan los cuatro mejores clasificados de la fase liga. En el caso particular de blancas y parisinas, el rival al que se enfrentarían en la antepenúltima ronda del torneo será el FC Barcelona.

El partido entre Real Madrid y París FC de la Champions Femenina se podrá ver por TV y online a través de la plataforma de pago Disney+, que emitirá todos los partidos que componen la máxima competición europea.