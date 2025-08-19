Dónde ver el Real Madrid - Osasuna de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Osasuna se citan en el Santiago Bernabéu hoy martes 21 de agosto a las 21:00 horas (CET) para disputar la primera jornada de LaLiga EA Sports. Te contamos a qué hora juega el Real Madrid su próximo partido y como ver por TV y online en España.

El nuevo proyecto de Xabi Alonso echa a andar esta noche con la voluntad de arrebatarle el trono liguero al FC Barcelona. El esperado primer once del tolosarra cuenta con Brahim y Arda Güler como grandes novedades, además de las titularidad de los recién fichados Alexander-Arnold, Huijsen y Carreras.

El primer rival del Real Madrid en LaLiga EA Sports 2025/26 será un renovado Osasuna, que de la mano de Alessio Lisci intentará culminar de una vez por todas sus aspiraciones europeas. Budimir, tercer máximo goleador del curso pasado, figura como principal amenaza.

Mbappé y Vinicius, durante un partido del Real Madrid / EFE

Una vez completado el estreno liguero, al Real Madrid le tocará viajar a Asturias para enfrentarse al recién ascendido Oviedo y recibir al Mallorca antes del primer parón de selecciones de la temporada.

¿Dónde ver el Real Madrid - Osasuna hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Osasuna, correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55, O113).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Osasuna a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora de la mano de nuestro enviado especial en el Santiago Bernabéu.