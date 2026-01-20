Dónde ver el Real Madrid - Mónaco de la Champions League hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Mónaco se dan cita en el Bernabéu hoy martes 20 de enero a las 21:00 horas (CET) para disputar la penúltima jornada de la fase liga de la Champions League. El conjunto blanco está obligado a aislarse del ruido generado en las últimas semanas para intentar sacar adelante un partido vital para su objetivo de afianzar el pase directo a octavos.

La derrota ante el Manchester City el pasado mes de diciembre en su última comparecencia en Europa dejó al Real Madrid muy cerca de la frontera entre las ocho primeras posiciones y la zona del playoff. Si bien es cierto que los de Arbeloa dependen de si mismos para acceder a octavos de manera directa, cualquier tropiezo en los dos próximos compromisos podría comprometer sus opciones.

El Mónaco aterriza en la capital con la misma necesidad de sumar los tres puntos, aunque el objetivo final es diferente. El cuadro monegasco ocupa actualmente la 19ª posición con 9 puntos, pero sus más inmediatos perseguidores vienen pisando fuerte y se espera un frenético baile de posiciones a lo largo de las próximas semanas.

Ansu Fati en el entrenamiento del Mónaco en el Bernabéu / Efe

¿Dónde ver el Real Madrid - Mónaco hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Mónaco, correspondiente a la jornada 7 de la fase liga de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60, O115).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Mónaco a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.