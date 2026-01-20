Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - MónacoBodo/Glimt - Manchester CityDónde ver Real Madrid - MónacoAlineación Real Madrid hoyClasificación ChampionsBarça - DubaiDónde ver Barça - DubaiReal Madrid - Atlético SupercopaEstrada FernándezBrahimDroConvocatoria BarcelonaLesión Ferran TorresJuan HernándezOpen Australia hoyRaúl MoroHorario AlcarazBarcelona - Athletic SupercopaEtapa 1 Tour Down UnderJulián ÁlvarezTer StegenTopuriaCruces Copa del ReyUFC 324Mercado de Fichajes hoyLey de SucesionesArbeloaHaciendaMaldini
instagramlinkedin

Champions League

Dónde ver el Real Madrid - Mónaco de la Champions League hoy por TV, online y en directo

A qué hora empieza hoy el partido del Real Madrid contra el Mónaco y en qué canal de TV ver la jornada 7 de la fase liga de la Champions League

El Real Madrid se enfrenta al Mónaco hoy martes 20 de enero en la fase liga de la Champions League

El Real Madrid se enfrenta al Mónaco hoy martes 20 de enero en la fase liga de la Champions League / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Real Madrid y Mónaco se dan cita en el Bernabéu hoy martes 20 de enero a las 21:00 horas (CET) para disputar la penúltima jornada de la fase liga de la Champions League. El conjunto blanco está obligado a aislarse del ruido generado en las últimas semanas para intentar sacar adelante un partido vital para su objetivo de afianzar el pase directo a octavos.

La derrota ante el Manchester City el pasado mes de diciembre en su última comparecencia en Europa dejó al Real Madrid muy cerca de la frontera entre las ocho primeras posiciones y la zona del playoff. Si bien es cierto que los de Arbeloa dependen de si mismos para acceder a octavos de manera directa, cualquier tropiezo en los dos próximos compromisos podría comprometer sus opciones.

El Mónaco aterriza en la capital con la misma necesidad de sumar los tres puntos, aunque el objetivo final es diferente. El cuadro monegasco ocupa actualmente la 19ª posición con 9 puntos, pero sus más inmediatos perseguidores vienen pisando fuerte y se espera un frenético baile de posiciones a lo largo de las próximas semanas.

Ansu Fati en el entrenamiento del Mónaco en el Bernabéu

Ansu Fati en el entrenamiento del Mónaco en el Bernabéu / Efe

¿Dónde ver el Real Madrid - Mónaco hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Mónaco, correspondiente a la jornada 7 de la fase liga de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60, O115).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Mónaco a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL