Dónde ver el Real Madrid - Manchester City de la Champions League hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Manchester City se dan cita en el Bernabéu hoy miércoles 10 de diciembre a las 21:00 horas (CET) para disputar la sexta jornada de la fase liga de la Champions League. El conjunto blanco afronta uno de los partidos más desafiantes en lo que llevamos de temporada con el objetivo de afincarse definitivamente en la zona noble de la clasificación.

Con la derrota en Anfield como única mancha en su expediente, el Real Madrid afronta la visita del equipo dirigido por Pep Guardiola con 12 puntos de los 15 disputados en el casillero. Este registro ha permitido a los de Xabi Alonso afincarse en la sexta posición de la clasificación, situación que mejoraría considerablemente en caso de victoria.

Con más necesidades llega el Manchester City, que actualmente se encuentra fuera de los puestos de acceso directo a los octavos de final. Los ingleses ocupan la 12ª posición de la clasificación, situándose a 2 puntos de un Liverpool que actualmente marca el corte entre los ocho mejores y la zona de playoff.

Erling Haaland apunta a ser protagonista en uno de los platos fuertes de la jornada 6 de la Champions League / EFE

¿Dónde ver el Real Madrid - Manchester City hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Manchester City, correspondiente a la jornada 6 de la fase liga de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60, O115).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Manchester City a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.