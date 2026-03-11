Dónde ver el Real Madrid - Manchester City de la Champions League hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Manchester City se dan cita en el Bernabéu hoy miércoles 11 de marzo a las 21:00 horas (CET) para disputar la ida de los octavos de final de la Champions League. Blancos y 'skyblues' se preparan para disputar un nuevo capítulo de lo que se ha convertido ya en una de las grandes rivalidades de a máxima competición europea

Aliviado por la reciente victoria sobre la bocina contra el Celta de Vigo, el Real Madrid recupera confianza tras una serie de tropiezos para enfrentarse a uno de los mayores desafíos de la temporada. Muy diferente es el momento que atraviesa el Manchester City, que salvo el reciente empate ante el Nottingham Forest cuenta por victorias sus últimos siete partidos

El último precedente entre Real Madrid y Manchester City, celebrado precisamente en el Bernabéu, tuvo lugar en la presente temporada durante la sexta jornada de la fase liga. En aquella ocasión, la balanza se inclinó hacia el lado de los de Pep Guardiola después de que O'Reilly y Haaland remontasen el tanto inicial de Rodrygo.

Imagen del último partido entre Real Madrid y Manchester City / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

¿Dónde ver el Real Madrid - Manchester City hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Manchester City, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60, O115).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Manchester City a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.