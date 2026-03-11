Champions League
Dónde ver el Real Madrid - Manchester City de la Champions League hoy por TV, online y en directo
A qué hora empieza el partido del Real Madrid hoy contra el Manchester City y en qué canal de TV ver la ida de los octavos de final de la Champions League desde España
Sigue el Real Madrid - Manchester City de octavos de final de Champions, en directo
Real Madrid y Manchester City se dan cita en el Bernabéu hoy miércoles 11 de marzo a las 21:00 horas (CET) para disputar la ida de los octavos de final de la Champions League. Blancos y 'skyblues' se preparan para disputar un nuevo capítulo de lo que se ha convertido ya en una de las grandes rivalidades de a máxima competición europea
Aliviado por la reciente victoria sobre la bocina contra el Celta de Vigo, el Real Madrid recupera confianza tras una serie de tropiezos para enfrentarse a uno de los mayores desafíos de la temporada. Muy diferente es el momento que atraviesa el Manchester City, que salvo el reciente empate ante el Nottingham Forest cuenta por victorias sus últimos siete partidos
El último precedente entre Real Madrid y Manchester City, celebrado precisamente en el Bernabéu, tuvo lugar en la presente temporada durante la sexta jornada de la fase liga. En aquella ocasión, la balanza se inclinó hacia el lado de los de Pep Guardiola después de que O'Reilly y Haaland remontasen el tanto inicial de Rodrygo.
¿Dónde ver el Real Madrid - Manchester City hoy por TV y online?
El partido entre Real Madrid y Manchester City, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60, O115).
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Manchester City a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
