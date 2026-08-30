Dónde ver el Real Madrid - Málaga de LaLiga hoy por TV, en directo y online

Real Madrid y Málaga se citan en el Bernabéu hoy domingo 30 de agosto a las 17:00 horas (CEST) para enfrentarse en el marco de la jornada 3 de LaLiga EA Sports. El conjunto dirigido por José Mourinho vuelve a darse cita con su afición con el objetivo de dar continuidad al buen inicio de temporada que está cuajando.

Las dudas que pudiese generar la victoria 'in extremis' contra el Espanyol quedaron disipadas con una incontestable goleada contra la Real Sociedad. A pesar de las buenas sensaciones de este triunfo, Mou apuesta por revolucionar su formación titular dando entrada a cinco novedades respecto a la anterior alineación, con Trent, Rüdiger, Cucurella, Camainga y Brahim tomando el testigo de Dumfries, Konaté, Carreras, Bernardo Silva y Arda Güler.

Más complicado ha sido el inicio de curso del recién ascendido Málaga, que aterriza en la capital con ganas de celebrar el primer triunfo. Los 'boquerones' vienen de caer claramente ante el Atlético de Madrid en su estreno liguero y de conseguir su primer punto Dépor gracias a Chupe, que neutralizó el efecto del tanto inicial de un Aubameyang en estado de gracia.

Chupe marcó ante el Dépor. / Gregorio Marrero.

¿Dónde ver el Real Madrid - Málaga de LaLiga por TV y en directo?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y Málaga, correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga.

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