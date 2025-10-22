Champions League
Dónde ver el Real Madrid - Juventus de la Champions League 2025/26 por TV, online y en directo
A qué hora empieza hoy el partido del Real Madrid contra la Juventus y en qué canal de TV ver la tercera jornada de la fase liga de la Champions League
Real Madrid y Juventus se dan cita en el Santiago Bernabéu hoy miércoles 22 de octubre a las 21:00 horas (CET) para disputar la tercera jornada de la fase liga de la Champions League. Te contamos a qué hora juega el Real Madrid su próximo partido y cómo ver por TV y online en España.
Con 6 puntos de 6 posibles en el casillero, el conjunto blanco afronta su tercer compromiso en la presente edición de la máxima competición europea con la intención de cerrar la jornada como uno de los pocos con pleno de victoria. PSG, Inter y Arsenal son los únicos tres que hasta ahora lo han conseguido, mientras que el Bayern de Múnich también cuenta con esta posibilidad si se impone esta noche ante el Brujas.
Radicalmente opuesta es la situación de la Juve, que esta semana podría caer a los puestos de eliminación. La 'vecchia signora' apenas ha conseguido sumar 2 puntos en sus anteriores compromisos, y un nuevo tropiezo propiciaría que comenzasen a asomarse al abismo.
A pesar de la próximidad del clásico liguero contra el Barça, Xabi Alonso ha optado por no dejarse nada en el tintero. La suplencia de Franco Mastantuono es la única novedad significativa de un once liderado por Mbappé y Vinicius y en el que sigue preocupando la falta de efectivos en el flanco defensivo por culpa de las lesiones.
¿Dónde ver el Real Madrid - Juventus hoy por TV y online?
El partido entre Real Madrid y Juventus, correspondiente a la jornada 3 de la fase liga de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60, O115).
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Juventus a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
