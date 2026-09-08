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Dónde ver el Real Madrid - Inter de la Champions League hoy por TV, en directo y online

A qué hora empieza el partido entre Real Madrid e Inter y en qué canal de TV ver la jornada 1 de la fase en directo desde España

El Real Madrid se enfrenta al Inter hoy martes 8 de septiembre

El Real Madrid se enfrenta al Inter hoy martes 8 de septiembre / Europa Press

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Real Madrid e Inter de Milán se citan en el Bernabéu hoy martes 8 de septiembre a las 21:00 horas (CEST) para enfrentarse en el marco de la jornada 1 de la fase liga de la Champions League. El conjunto dirigido por José Mourinho afronta su estreno en la presente edición de la máxima competición continental con la ambición de empezar marcando terreno ante uno de los rivales más temibles que le esperan en esta primera fase.

A pesar de su buen inicio en líneas generales de la mano de las goleadas a Real Sociedad y Málaga, la última derrota ante el Betis propicia que el Real Madrid afronte este desafiante debut tocado en lo anímico. Con la intención de espantar fantasmas tras este tropiezo, Mourinho apuesta por un once revolucionario - y condicionado por las bajas - en el que destaca la presencia de Trent como centrocampista y de Brahim apuntalando el ataque.

El Inter, por su parte, aterriza en la capital después de protagonizar un inicio fulgurante. Los 'nerazzurri' cuentan por victorias todas sus participaciones en el campeonato doméstico, la última una de mucho mérito contra el Nápoles gracias a un tanto de Lautaro Martínez sobre la bocina.

Lautaro celebra uno de sus goles

Lautaro celebra uno de sus goles / MATTEO BAZZI / EFE

¿Dónde ver el Real Madrid - Inter de la Champions League por TV y en directo?

En España, el partido de la Champions League entre Real Madrid e Inter, correspondiente a la jornada 1 de la Champions League, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid e Inter a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.

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