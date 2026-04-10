Dónde ver el Real Madrid - Girona de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Girona se dan cita en el Bernabéu hoy viernes 10 de abril a las 21:00 horas (CET) para disputar la jornada 31 de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco recibe a los catalanes inmerso en una semana trascendental para su futuro más inmediato, ya que apenas unos días después se jugará el pase a semifinales de la Champions League

A pesar de haber activado la operación remontada y tener la obligación de ganar al Bayern de Múnich en el Allianz tras caer en el primer asalto del Bernabéu (1-2), el Real Madrid no puede descuidar su compromiso liguero. Un nuevo tropiezo tras la debacle ante el Mallorca supondría despedirse de las opciones de celebrar el título de manera casi definitiva.

Con menos presión jugará el Girona, que ya ha conseguido establecer una gran distancia respecto a la zona roja. Los de Michel acumulan 37 puntos en su casillero particular, 8 más que un Elche que marca la frontera entre la permanencia y el descenso, por lo que no sumar de tres esta noche no tendría consecuencias catastróficas.

Mbappé, durante un partido contra el Girona / Europa Press

¿Dónde ver el Real Madrid - Girona hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Girona, correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54, O110).

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Girona a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.