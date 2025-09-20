Dónde ver el Real Madrid - Espanyol de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Espanyol se citan en el Santiago Bernabéu hoy sábado 20 de septiembre a las 16:15 horas (CET) para disputar la quinta jornada de LaLiga EA Sports. Te contamos a qué hora juega el Real Madrid su próximo partido y como ver por TV y online en España.

Con cuatro victorias en los cuatro partidos ligueros hasta la fecha, el Real Madrid se prepara para recibir a uno de los equipos más en forma del campeonato. El Espanyol aterriza en la capital como tercer clasificado gracias a los 10 puntos conseguidos tras sus victorias ante Atlético, Osasuna y Mallorca y el empate ante la Real Sociedad.

Condicionado por la sanción de Dean Huijsen y el apretado calendario que se avecina, Xabi Alonso forma con un once atípico. la principal novedad es la entrada de Asencio en el eje de la zaga, aunque también destaca la presencia de Gonzalo García y de un Vinicius que fue suplente ante el Marsella en Champions.

Una vez finalice el partido contra el Espanyol, el Real Madrid se preparan para unas semanas intensas debido a la jornada intersemanal. Levante y Atlético de Madrid serán los próximos rivales de los blancos antes de afrontar el exhaustivo viaje al feudo del Kairat Almaty Kazajo.

¿Dónde ver el Real Madrid - Espanyol hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Espanyol, correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54, O110).

