LaLiga EA Sports
Dónde ver el Real Madrid - Espanyol de LaLiga hoy por TV, online y en directo
A qué hora empieza el partido del Real Madrid hoy y en qué canal de TV ver la quinta jornada de LaLiga EA Sports
Real Madrid y Espanyol se citan en el Santiago Bernabéu hoy sábado 20 de septiembre a las 16:15 horas (CET) para disputar la quinta jornada de LaLiga EA Sports. Te contamos a qué hora juega el Real Madrid su próximo partido y como ver por TV y online en España.
Con cuatro victorias en los cuatro partidos ligueros hasta la fecha, el Real Madrid se prepara para recibir a uno de los equipos más en forma del campeonato. El Espanyol aterriza en la capital como tercer clasificado gracias a los 10 puntos conseguidos tras sus victorias ante Atlético, Osasuna y Mallorca y el empate ante la Real Sociedad.
Condicionado por la sanción de Dean Huijsen y el apretado calendario que se avecina, Xabi Alonso forma con un once atípico. la principal novedad es la entrada de Asencio en el eje de la zaga, aunque también destaca la presencia de Gonzalo García y de un Vinicius que fue suplente ante el Marsella en Champions.
Una vez finalice el partido contra el Espanyol, el Real Madrid se preparan para unas semanas intensas debido a la jornada intersemanal. Levante y Atlético de Madrid serán los próximos rivales de los blancos antes de afrontar el exhaustivo viaje al feudo del Kairat Almaty Kazajo.
¿Dónde ver el Real Madrid - Espanyol hoy por TV y online?
El partido entre Real Madrid y Espanyol, correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54, O110).
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Espanyol a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
- Desplome azulgrana: el Barça pierde 112 millones de límite salarial
- Son los mejores a los que me he enfrentado en este deporte
- La pieza que le faltaba a Flick: 'Puede ser mucho más que un matrimonio de conveniencia
- Cara y cruz para el Barça con Cubarsí y Lamine Yamal
- La honestidad brutal de Szczesny: 'Soy suplente y lo seguiré siendo, pero no estoy decepcionando; sabía que mi función es preparar a Joan Garcia
- Los límites salariales de LaLiga, en directo: coste de plantilla de Barcelona, Real Madrid y Atlético, en vivo
- Lo que no se vio del Newcastle - Barça
- Raphinha: el brasileño que nadie esperaba se pone a 150