Champions League

Dónde ver el Real Madrid - Benfica de la Champions League hoy por TV, online y en directo

A qué hora empieza el partido del Real Madrid hoy contra el Benfica y en qué canal de TV ver la vuelta de los playoffs de la Champions League desde España

El Real Madrid se enfrenta al Benfica hoy miércoles 25 de febrero en los playoffs de la Champions League

El Real Madrid se enfrenta al Benfica hoy miércoles 25 de febrero en los playoffs de la Champions League / AFP7

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Real Madrid y Benfica se dan cita en el Bernabéu hoy miércoles 25 de febrero a las 21:00 horas (CET) para disputar la vuelta de los playoffs de la Champions League. El conjunto blanco buscará confirmar su presencia en los octavos de final en un partido marcado por la polémica entre Vinicius y Prestianni que se ha saldado con la sanción provisional del argentino.

Con la ventaja mínima conseguida en Da Luz gracias al gol de Vinicius Jr, el Real Madrid se prepara para defender con uñas y dientes esta renta en el segundo asalto de esta eliminatoria. Los de Álvaro Arbeloa afrontan este crucial partido lamentando la sensible baja de última hora de Kylian Mbappé, que sumada a la ya conocida de Jude Bellingham mengua considerablemente su potencial ofensivos.

El ganador de esta decisiva eliminatoria obtendrá uno de los últimos billetes hacia los octavos de final, dónde ya esperan los ocho equipos mejor clasificados de la fase liga. En el caso particular del Real Madrid, se enfrentaría a Sporting de Portugal o Manchester City en caso de superar el peaje de los playoffs.

José Mourinho habla con Vinicius durante el Benfica-Madrid

José Mourinho habla con Vinicius durante el Benfica-Madrid / JOSE SENA GOULAO / EFE

¿Dónde ver el Real Madrid - Benfica hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Benfica, correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60, O115).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Benfica a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.

TEMAS

