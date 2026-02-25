Champions League
Dónde ver el Real Madrid - Benfica de la Champions League hoy por TV, online y en directo
A qué hora empieza el partido del Real Madrid hoy contra el Benfica y en qué canal de TV ver la vuelta de los playoffs de la Champions League desde España
Real Madrid y Benfica se dan cita en el Bernabéu hoy miércoles 25 de febrero a las 21:00 horas (CET) para disputar la vuelta de los playoffs de la Champions League. El conjunto blanco buscará confirmar su presencia en los octavos de final en un partido marcado por la polémica entre Vinicius y Prestianni que se ha saldado con la sanción provisional del argentino.
Con la ventaja mínima conseguida en Da Luz gracias al gol de Vinicius Jr, el Real Madrid se prepara para defender con uñas y dientes esta renta en el segundo asalto de esta eliminatoria. Los de Álvaro Arbeloa afrontan este crucial partido lamentando la sensible baja de última hora de Kylian Mbappé, que sumada a la ya conocida de Jude Bellingham mengua considerablemente su potencial ofensivos.
El ganador de esta decisiva eliminatoria obtendrá uno de los últimos billetes hacia los octavos de final, dónde ya esperan los ocho equipos mejor clasificados de la fase liga. En el caso particular del Real Madrid, se enfrentaría a Sporting de Portugal o Manchester City en caso de superar el peaje de los playoffs.
¿Dónde ver el Real Madrid - Benfica hoy por TV y online?
El partido entre Real Madrid y Benfica, correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60, O115).
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Benfica a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
- Elecciones a la presidencia del Barça 2026, en directo: sigue la última hora de los precandidatos, en vivo
- Ofertón irrechazable por Griezmann
- El mensaje de Rashford tras la cumbre de sus agentes con el Barça
- El padre de Pedri lo confiesa: 'Toda la familia nos hicimos del Barça a raíz de eso
- Así está el cuadro de la Champions en octavos: equipos clasificados, cruces y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- ¡El CTA da la razón al Barça en la falta de Echeverri a Koundé en el Girona-Barça!
- Contundente y dura respuesta del Barça tras darle la razón el CTA
- Bastoni prefiere al Inter y se aleja del Barça