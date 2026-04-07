Dónde ver el Real Madrid - Bayern Múnich de la Champions League hoy por TV, en directo y online

Real Madrid y Bayern de Múnich se dan cita en el Bernabéu hoy martes 7 de abril a las 21:00 horas (CET) para disputar la ida de los cuartos de final de la Champions League. Blancos y bávaros se preparan para volver a verse las caras en lo que se ha convertido en una de las grandes rivalidades de la máxima competición europea.

Después de eliminar al Manchester City por un contundente 1-5 global, el Real Madrid se prepara para seguir avanzando en su tortuoso lado del cuadro. El próximo rival de los de Arbeloa es un Bayern de Múnich que viene de avasallar a la Atalanta en los octavos (10-2 en el marcador global), mientras que PSG o Liverpool esperan en unas hipotéticas semifinales.

Pase lo que pase esta noche en el Bernabéu, todo se resolverá la próxima semana en el Allianz Arena. Al haber finalizado la fase liga como segundo clasificado, el Bayern de Múnich contará con el factor campo a favor en el decisivo partido de vuelta.

Michael Olise y Joshua Kimmich durante un partido del Bayern. / X

¿Dónde ver el Real Madrid - Bayern Múnich hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Bayern Múnich, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60, O115).

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