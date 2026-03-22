Dónde ver el Real Madrid - Atlético de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Atlético se dan cita en el Bernabéu hoy domingo 22 de marzo a las 21:00 horas (CET) para disputar la jornada 29 de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco recibe a su gran rival ciudadano con ganas de revancha después de la dolorosa derrota con la que saldaron el partido de la primera vuelta.

Con la clasificación para los cuartos de final de la Champions League en el bolsillo tras golear al Manchester City y una racha de dos victorias consecutivas en liga, el Real Madrid afronta un derbi que puede marcar un punto de inflexión en su temporada. Un tropiezo esta noche abriría aún más la brecha en la carrera por el liderato respecto al FC Barcelona, que este mediodía ha hecho los deberes ante el Getafe.

Mejor aún es el momento que atraviesa el Atlético de Madrid, que viene de eliminar al Tottenham en Champions y de no conocer la derrota en liga desde el ya lejano 15 de febrero. Si bien es cierto que los rojiblancos están muy descolgados de la pelea por la primera posición, la rivalidad con el Real Madrid les llevará a afrontar el partido como una final.

Julián Álvarez celebra uno de sus goles contra el Atlético de Madrid en el partido de la primera vuelta de LaLiga / EFE

¿Dónde ver el Real Madrid - Atlético hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54, O110).

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