Champions League Femenina
Dónde ver el París FC - Real Madrid de los playoffs de la Champions Femenina hoy por TV, online y en directo
A qué hora empieza hoy el partido del Real Madrid contra el París FC y cómo ver la ida de los playoffs de la Champions League Femenina desde España
Real Madrid y París FC se dan cita en el Stade Charléty hoy miércoles 11 de febrero a las 21:00 horas (CET) para disputar la ida de los playoffs de la Champions League Femenina. Las de Pau Quesada reeditarán uno de los partidos que disputaron en la fase liga, aunque esta vez con el objetivo de certificar su presencia entre los ocho mejores equipos del torneo.
Después de su intento fallido de acceder a cuartos de final de manera directa, el Real Madrid tendrá que pagar el peaje de la repesca. El conjunto blanco parecía tenerlo todo de cara para terminar en las cuatro primeras posiciones, pero los últimos resultados ante Arsenal y Twente terminaron relegándole hasta la séptima posición.
El rival del Real Madrid en los playoffs de la Champions League Femenina será el París FC, uno de los equipos ante los que se dejó puntos en la fase liga. El compromiso previo entre ambos conjuntos se saldó en tablas gracias a un tanto sobre la bocina de la madridista Caroline Weir.
Introducidos a partir de la presente edición, los playoffs de la Champions League Femenina enfrentan a los equipos que terminaron la fase liga entre la 5ª y la 12ª posición de la clasificación. Los cuatro ganadores de sus respectivas eliminatorias intentarán sellar su presencia en los cuartos de final, ronda en la que ya esperan los cuatro mejores clasificados de esta fase inaugural.
¿Dónde ver por TV el París FC - Real Madrid de la Champions Femenina?
El partido entre Real Madrid y París FC de la Champions Femenina se podrá ver por TV y online a través de la plataforma de pago Disney+, que emitirá todos los partidos que componen la máxima competición europea.
