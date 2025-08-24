Dónde ver el Oviedo - Real Madrid de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Oviedo se citan en el Carlos Tartiere hoy domingo 24 de agosto a las 21:00 horas (CET) para disputar la segunda jornada de LaLiga EA Sports. Te contamos a qué hora juega el Real Madrid su próximo partido y como ver por TV y online en España.

Después de imponerse por la mínima ante Osasuna gracias a un gol de Kylian Mbappé desde los once metros, el Real Madrid se desplaza a Asturias con el objetivo de dar continuidad a la victoria inaugural. Para ello, Xabi Alonso apuesta por un once revolucionario en el que destacan las ausencias de Alexander-Arnold y Vinicius Jr.

El Oviedo, por su parte, afronta el choque después de caer derrotado ante el Villarreal en su regreso a Primera División. El caprichoso calendario le ha deparado un calendario complicado a los carbayones, que deberá medir sus fuerzas ante tres habituales de la zona alta de la clasificación en sus primeros pasos en la élite del fútbol español.

Una vez completado su segundo compromiso liguero, al Real Madrid le tocará recibir al Mallorca antes del primer parón de selecciones de la temporada.

¿Dónde ver el Oviedo - Real Madrid hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Oviedo, correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55, O113).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Oviedo a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.