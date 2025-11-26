Dónde ver el Olympiacos - Real Madrid de la Champions League hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Olympiacos se dan cita en el Stadio Georgios Karaiskáki hoy miércoles 26 de noviembre a las 21:00 horas (CET) para disputar la quinta jornada de la fase liga de la Champions League. El conjunto blanco intentará retomar la senda de la victoria en la máxima competición europea en el 'infierno griego', uno de los peores escenarios imaginables.

A pesar de la reciente derrota en Anfield, el Real Madrid no se encuentra ni mucho menos en una situación de urgencia. Las 9 unidades sumadas hasta la fecha otorgan a los blancos un colchón importante, y una victoria esta noche podría llevarles a recuperar su posición de privilegio entre los ocho mejores clasificados.

Muy diferente es la situación del Olympiacos, que necesita comenzar a sumar con urgencia. Los 2 puntos acumulados en las primeras 4 jornadas dejan al equipo dirigido por José Luís Mendilibar como 33º clasificado, aunque el objetivo del play-off todavía es más que asumible. Como dato esperanzador, el conjunto heleno ha conseguido puntuar en todos los partidos disputados en casa en la máxima competición europea.

Los jugadores del Olympiacos celebran uno de sus goles en la presente edición de la Champions League / EFE

El partido de esta noche es importante para los intereses del Real Madrid, pero a las dificultades de lidiar con el Olympiacos como local se le debe de sumar la plaga de lesiones que ha azotado al conjunto blanco. Con la defensa prácticamente en cuadro, Xabi Alonso se ha visto obligado a formar con un once poco habitual.

¿Dónde ver el Olympiacos - Real Madrid hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Olympiacos, correspondiente a la jornada 5 de la fase liga de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60, O115).

