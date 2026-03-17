Dónde ver el Manchester City - Real Madrid de la Champions League hoy por TV, online y en directo

Manchester City y Real Madrid se dan cita en el Etihad Stadium hoy martes 17 de marzo a las 21:00 horas (CET) para disputar el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Después de la goleada blanca en el Santiago Bernabéu en el duelo de ida (3-0), el equipo mancuniano se encomienda a un milagro en su estadio para remontar una eliminatoria que parece decidida para los madridistas.

Fede Valverde se convirtió en el héroe del Real Madrid en el partido de ida con un hat-trick legendario en el Bernabéu. En una primera mitad de escándalo, el uruguayo sentenció prácticamente la eliminatoria con tres jugadas de clase mundial que enterraron por completo las esperanzas del Manchester City. A pesar de intentarlo hasta el final, los ingleses -con un partido realmente decepcionante- no pudieron recortar distancias y deberán hacer frente a una renta desfavorable de tres goles si quieren remontar la eliminatoria.

Fede Valverde, celebrando su gol en octavos de final contra el Manchester City / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El equipo de Álvaro Arbeloa llega además en uno de los mejores momentos de la temporada. Sin Kylian Mbappé, ausente estas últimas semanas por lesión, los blancos han encontrado su juego más coral y sólido de todo el curso con resultados positivos que los mantienen en la lucha por la Champions y LaLiga. La misión este martes es defender una renta de tres goles contra el Manchester City, que sin nada que perder se lanzará al ataque para intentar obrar un milagro con escasos precedentes en la historia.

¿Dónde ver el Manchester City - Real Madrid hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Manchester City, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60, O115).

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