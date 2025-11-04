Dónde ver el Liverpool - Real Madrid de la Champions League hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Liverpool se dan cita en Anfield hoy martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (CET) para disputar la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League. El cara a cara entre dos de los mejores equipos del fútbol europeo promete ser uno de los grandes partidos de la primera fase, aunque los blancos lo afrontan en mejor estado de forma que los 'reds'.

Con pleno de victorias en la máxima competición europea y un desempeño prácticamente impecable en LaLiga, el Real Madrid aterriza en Anfield en un estado de forma difícilmente mejorable. Los blancos esperan dar continuidad a este buen momento con una victoria que encarrilaría enormemente su acceso hacia la siguiente ronda.

Mucho peores son las sensaciones del Liverpool, cuya victoria ante el Aston Villa en la jornada anterior supuso encontrar un oasis en el desierto. Los de Arne Slot llevan de capa caída desde el pasado 27 de septiembre, pues desde esa fecha registran 6 derrotas en los últimos 8 partidos disputados. A pesar de este evidente mal momento, los 'reds' nunca son un rival al que sea recomendable menospreciar, y cualquier destello de calidad de alguna de las estrellas del equipo podría cambiar el signo del partido.

Los jugadores del Liverpool se lamentan tras caer eliminados ante el Crystal Palace / Jon Super / AP

Para sacar adelante uno de los duelos más desafiantes del año, Xabi Alonso apuesta por repetir la fórmula que tan buenos resultados le dio en el Clásico. Camavinga toma el relevo del lesionado Mastantuono en un once liderado por Mbappé, Vinicius y Bellingham.

¿Dónde ver el Liverpool - Real Madrid hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Liverpool, correspondiente a la jornada 4 de la fase liga de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60, O115).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Liverpool a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.