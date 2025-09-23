Dónde ver el Levante - Real Madrid de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Levante se citan en el Ciutat de València hoy martes 23 de septiembre a las 21:30 horas (CET) para disputar la sexta jornada de LaLiga EA Sports. Te contamos a qué hora juega el Real Madrid su próximo partido y como ver por TV y online en España.

Con 15 puntos de 15 posibles en su casillero particular, el Real Madrid visita el feudo granota con el objetivo de dar continuidad a su racha triunfal. No lo tendrá fácil el conjunto blanco, pues el Levante se ha mostrado muy sólido como local y cuenta con un Etta Eyong en estado de gracia.

Consciente de la dificultad de este partido intensemanal, Xabi Alonso apuesta por juntar a Vinicius y a Mbappé en la delantera en un once en el que destaca el regreso de Dean Huijsen tras cumplir sanción por su expulsión ante la Real Sociedad.

El partido de esta noche ante el Levante dará paso a unas semanas maratonianas en las que los blancos se enfrentarán a Atlético de Madrid, Kairat Almaty y Villarreal en un lapso de apenas siete días.

¿Dónde ver el Levante - Real Madrid hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Levante, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54, O110).

