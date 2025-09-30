Dónde ver el Kairat Almaty - Real Madrid de la Champions League hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Kairat Almaty se dan cita en el Ortalyq Stadion de Almaty hoy martes 30 de septiembre a las 18:45 horas (CET) para disputar la segunda jornada de la fase liga de la Champions League. Te contamos a qué hora juega el Real Madrid su próximo partido y como ver por TV y online en España.

Con las heridas tras la goleada en el derbi ante el Atlético todavía recientes, el Real Madrid aterriza en el feudo del Kairat después de un titánico desplazamiento de más de 7.000 kilómetros. El conjunto blanco afronta el duelo como claro favorito sobre el papel, aunque contará con la difícil papeleta de ser el primer conjunto que visita el Ortalyq Stadion en la historia de la Champions League.

A pesar del sobresaturado calendario, Xabi Alonso apuesta por un once menos marcado por las rotaciones de lo que cabía esperar para intentar volver a sumar de tres en la máxima competición euroopea. La presencia de David Alaba en el eje de la zaga y la de Ceballos en el centro del campo son las principales novedades presentadas por el tolosarra.

Conseguir la victoria ante el Kairat es fundamental para que el Real Madrid pueda afrontar con cierta tranquilidad los desafíos venideros. Juventus y Liverpool serán los próximos rivales de los blancos, y es posible que algún punto se quede por el camino antes de alcanzar el ecuador de la fase liga.

¿Dónde ver el Kairat Almaty - Real Madrid hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Kairat Almaty, correspondiente a la jornada 2 de la fase liga de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60, O115).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Kairat Almaty a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.