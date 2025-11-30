Dónde ver el Girona - Real Madrid de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Girona se citan en Montilivi hoy domingo 30 de noviembre a las 21:00 horas (CET) para disputar la jornada 14 de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco afronta un partido en el que parte como muy favorito sobre el papel, pero la necesidad de su rival podría jugarle una mala pasada.

Después de un tan inesperado como decepcionante empate ante el Elche, el Real Madrid afronta la presente jornada con la voluntad de disipar dudas. A las ganas de reválida se le debe sumar el factor necesidad, pues todo lo que no sea una victoria esta noche se traducirá en un cambio de poder en lo más alto de la clasificación en beneficio del Barça.

Mucho más delicada es la situación del Girona, que a pesar de su notable mejora en las últimas jornadas sigue ocupando posiciones de descenso. Todo cambiaría esta noche si consiguen dar la campanada ante los blancos, pues el conjunto dirigido por Míchel elevaría su contador particular hasta los 14 puntos superando a Osasuna, Valencia (con un partido menos) y Mallorca.

Vanat y Ounahi celebran el gol del Girona en la visita al Celta. / LaLiga

Con la firme intención de no ceder un ápice en la carrera por el liderato, Xabi Alonso apuesta por formar con el mejor once posible a pesar del apretado calendario que se avecina. El técnico tolosarra suma para la causa a Antonio Rüdiger para apuntalar una defensa mermada por la plaga de lesiones y otorga los mandos del ataque a Mbappé, Vinicius y Bellingham.

¿Dónde ver el Girona - Real Madrid hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Girona, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54, O110).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Girona a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.