Dónde ver el Getafe - Real Madrid de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Getafe se citan en el Coliseum hoy domingo 19 de octubre a las 21:00 horas (CET) para disputar la jornada 9 de LaLiga EA Sports. Te contamos a qué hora juega el Real Madrid su próximo partido y como ver por TV y online en España.

Tras dos semanas de parón con motivo de la segunda ventana de selecciones, el Real Madrid vuelve a la acción en la competición doméstica con la firme intención de no ceder el liderato frente al Barça, cuya agónica victoria ayer contra el Girona le permitió asaltar momentáneamente la primera posición de la clasificación.

Con 21 puntos de los 24 disputados y con la derrota ante el Atlético de Madrid (5-2) como única mancha en un expediente prácticamente inmaculado, los blancos intentarán dar continuidad a esta buena dinámica esta noche en el Coliseum ante el siempre peleón Getafe. Los azulones acumulan cuatro jornadas sin conocer la victoria, pero su buen arranque les permitió adquirir un cómodo colchón respecto a los puestos de descenso.

Mbappé celebra el tercer gol contra el Villarreal pero también muestra su malestar por e dolor en el tobillo / AP

Con el objetivo de llevarse los tres puntos, Xabi Alonso apuesta por un once en el que destacan varias sorpresas. El Tolosarra ha optado por mandar al banquillo a Vinicius y Arda Güler para dar entrada a Rodrygo y Jude Bellingham, mientras que Mastantuono mantiene su lugar en el flanco derecho.

¿Dónde ver el Getafe - Real Madrid hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Getafe, correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54, O110).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Getafe a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.