Dónde ver el Celta - Real Madrid de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Celta de Vigo se enfrentan hoy viernes 6 de marzo a las 21:00 horas (CET) en el Estadio de Balaídos con motivo de la jornada 27 de LaLiga EA Sports. Los blancos visitan uno de los campos más complicados del campeonato con la obligación de conseguir los tres puntos para no perder distancia con el FC Barcelona, actual líder de la competición.

Ningún punto ha sumado el equipo de Álvaro Arbeloa de los últimos seis, algo que completamente inesperado cuando el Real Madrid tomó el liderato hace apenas unas semanas. El equipo ha entrado en una especie de crisis en un momento crítico de la temporada, aunque el vestuario se muestra convencido de poder revertir la situación.

Arbeloa, ante el Getafe / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Viajan a Balaídos con solamente 14 jugadores del primer equipo y sin algunas de sus estrellas como Rodrygo, Mbappé o Bellingham. Sus ausencias empujan la moral de un Celta de Vigo en racha que se sitúa en la sexta posición con vistas a asaltar la quinta plaza que mantiene actualmente el Real Betis. Los celestes tienen el próximo jueves un partido durísimo contra el Lyon en Europa League, así que será decisión de Claudio Giráldez gestionar los esfuerzos para llegar en el mejor estado posible a la competición europea.

¿Dónde ver el Real Madrid - Celta de Vigo hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Celta de Vigo, correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports, se podrá ver en España por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110). En Estados Unidos, Argentina, México, Chile, Perú y Colombia se podrá seguir a través de ESPN y Disney+.

