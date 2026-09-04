Dónde ver el Betis - Real Madrid de LaLiga hoy por TV, en directo y online

Real Madrid y Betis se citan en el Estadio de La Cartuja hoy viernes 4 de agosto a las 21:00 horas (CEST) para enfrentarse en el marco de la jornada 4 de LaLiga EA Sports. El conjunto dirigido por José Mourinho mide sus fuerzas ante el primer 'rival Champions' de la temporada con el objetivo de dar continuidad a su gran inicio de temporada.

Después de dos goleadas consecutivas, el Real Madrid aterriza en Sevilla con la moral por las nubes y la seguridad de poder sumar tres nuevos puntos. Si bien es cierto que las sensaciones invitan a pocos cambios, Mou apuesta con introducir tres cambios respecto a la alineación anterior, con Dumfries, Konaté y Güller tomando el relevo de Trent, Rudiger y Brahim.

El Betis, por su parte, afronta el desafío tras el 'varapalo' en forma de goleada recibido la jornada anterior a manos del Levante (5-2). A pesar de este resultado difícil de digerir, los verdiblancos no han tenido un mal inicio de campeonato, acumulando 6 puntos de los 9 disputados.

Levante - Betis. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

¿Dónde ver el Betis - Real Madrid de LaLiga por TV y en directo?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y Betis, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga.

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