Dónde ver el Betis - Real Madrid de LaLiga hoy por TV, en directo y online

Real Madrid y Real Betis se dan cita en el Estadio de la Cartuja hoy viernes 24 de abril a las 21:00 horas (CET) para disputar la jornada 32 de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco visita a los verdiblancos con la voluntad de dar continuidad a la victoria conseguida en la jornada intersemanal y no ceder más terreno frente al Barça en la carrera por el título.

Apenas unos días después de su importante victoria frente al Deportivo Alavés, el Real Madrid espera confirmar su cambio de tendencia esta noche en una de las visitas más complicadas del calendario. Con apenas 6 partidos por delante y a 9 puntos de su gran rival, el margen de error es mínimo, y cualquier tropiezo podría precipitar el alirón blaugrana.

También se juega mucho el Betis, que espera aprovechar la mala racha del Atlético de Madrid para seguir acercándose a la cuarta plaza y asegurar su presencia en Champions la temporada que viene. Un abismo de 8 puntos separa a ambos conjuntos, pero la preocupante tendencia de los de Simeone abre la puerta a los verdiblancos a protagonzar el 'sorpasso'

Antony y Abde celebran un gol del Betis / Europa Press

¿Dónde ver el Betis - Real Madrid hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Real Madrid, correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55, O113).

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