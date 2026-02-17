Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Benfica - Real MadridDónde ver Benfica - Real MadridAlineación Real MadridCTACuándo juega AlcarazMultichampionsChampions hoyRaphinhaPedri HotelMónaco - PSGIturraldeBarça Atlètic - AndorraLaportaMíchelLesión Eric GarciaVuelta PedriFlickReal MadridAlcarazBarça VARMaldiniEstrada FernándezRed BullAston MartinTest F1Nico WilliamsNadal AlcarazClasificación LaLigaClasificación UAE TourClásica de Jaén 2026Etapa 2 UAE Tour 2026Movistar KOI LECVuelta a MurciaCalendario F1BonolotoPablo LlopisDónde ver Mundial 2026Gobierno cáncer
instagramlinkedin

Champions League

Dónde ver el Benfica - Real Madrid de la Champions League hoy por TV, online y en directo

A qué hora empieza el partido del Real Madrid hoy contra el Benfica y en qué canal de TV ver la la ida de los playoffs de la Champions League desde España

El Real Madrid se enfrenta al Benfica hoy martes 17 de febrero en los playoffs de la Champions League

El Real Madrid se enfrenta al Benfica hoy martes 17 de febrero en los playoffs de la Champions League / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Real Madrid y Benfica se dan cita en el Estádio Da Luz hoy martes 17 de febrero a las 21:00 horas (CET) para disputar la ida de los playoffs de la Champions League. El conjunto blanco se prepara para revivir una de sus peores noches en la presente temporada, en la que vio como se le escapaba el acceso directo a los octavos de final.

Por segunda vez desde su implementación, el Real Madrid tendrá que pagar el peaje de los playoffs para intentar sellar su presencia en el cuadro final del torneo. El conjunto blanco añade dos partidos más a un saturado calendario con el objetivo de acceder a los octavos de final, dónde tendría que enfrentarse al Sporting de Portugal o al Manchester City.

El último precedente entre Real Madrid y Benfica se remonta a hace apenas un mes, momento en el que el conjunto dirigido por José Mourinho protagonizó una de las grandes gestas en lo que llevamos de temporada para colarse en los playoffs y dejar a los blancos sin el premio del billete directo.

Imagen del partido de Champions entre Real Madrid y Benfica

Imagen del partido de Champions entre Real Madrid y Benfica / EFE

¿Dónde ver el Benfica - Real Madrid hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Benfica, correspondiente a la ida de los playoffs de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60, O115).

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Benfica a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL