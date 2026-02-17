Dónde ver el Benfica - Real Madrid de la Champions League hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Benfica se dan cita en el Estádio Da Luz hoy martes 17 de febrero a las 21:00 horas (CET) para disputar la ida de los playoffs de la Champions League. El conjunto blanco se prepara para revivir una de sus peores noches en la presente temporada, en la que vio como se le escapaba el acceso directo a los octavos de final.

Por segunda vez desde su implementación, el Real Madrid tendrá que pagar el peaje de los playoffs para intentar sellar su presencia en el cuadro final del torneo. El conjunto blanco añade dos partidos más a un saturado calendario con el objetivo de acceder a los octavos de final, dónde tendría que enfrentarse al Sporting de Portugal o al Manchester City.

El último precedente entre Real Madrid y Benfica se remonta a hace apenas un mes, momento en el que el conjunto dirigido por José Mourinho protagonizó una de las grandes gestas en lo que llevamos de temporada para colarse en los playoffs y dejar a los blancos sin el premio del billete directo.

Imagen del partido de Champions entre Real Madrid y Benfica / EFE

¿Dónde ver el Benfica - Real Madrid hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Benfica, correspondiente a la ida de los playoffs de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60, O115).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Benfica a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.