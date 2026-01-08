Supercopa de España
Dónde ver el Atlético - Real Madrid de la Supercopa de España hoy por TV, online y en directo
A qué hora empieza hoy el partido del Real Madrid contra el Atlético y en qué canal de TV ver la semifinal de la Supercopa desde España
Real Madrid y Atlético se dan cita en el King Abdullah Sport City de Yeda hoy jueves 8 de enero a las 20:00 horas (CET) para disputar la segunda semifinal de la Supercopa de España. Los blancos intentarán aprovechar la inercia positiva con la que aterrizan en Arabia Saudí con el objetivo de tomar el relevo del Barça en el trono de la competición.
La goleada frente al Betis (5-1), que elevó a cuatro la racha de victorias consecutivas del Real Madrid, otorga a los de Xabi Alonso un golpe de moral necesario en busca del primer título del año. La posibilidad de añadir un trofeo más a sus vitrinas es atractiva, pero para ello deberán hacer frente a dos rivales temibles.
El primer desafío del Real Madrid será el Atlético, su gran rival en la capital. El conjunto rojiblanco afronta el partido después de dejarse puntos ante la Real Sociedad, pero la goleada por 5-2 en el anterior y único precedente de la presente temporada frente a los blancos es alentadora.
El ganador de la eliminatoria entre Real Madrid y Atlético conseguirá el segundo billete en juego hacia la gran final, dónde ya espera el Barça. Los azulgranas, liderados por un estelar Raphinha consiguieron el pase después de 'destrozar' al Athletic Club por un contundente 5-0.
¿Dónde ver el Atlético - Real Madrid de la Supercopa hoy por TV y online?
En España, la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, plataforma que cuenta con los derechos en exclusiva de la competición. Los canales que retransmitirán el partido son M+ LaLiga (M54, O110) y LaLiga TV Bar.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Supercopa de España a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y declaraciones de los protagonistas, así como el mejor análisis de la mano de nuestro enviado especial.
