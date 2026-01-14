Dónde ver el Albacete - Real Madrid de la Copa del Rey hoy gratis por TV, online y en directo

Real Madrid y Albacete se dan cita en el Estadio Carlos Belmonte hoy miércoles 14 de enero a las 21:00 horas (CET) para disputar los octavos de final de la Copa del Rey. En medio de la semana más convulsa en lo que llevamos de temporada, el conjunto blanco intentará aislarse del ruido y cumplir con su condición de favorito para confirmar su presencia entre los ocho mejores de la competición copera.

Después de caer derrotado ante el Barça en un partido que le terminó costando el cargo a Xabi Alonso, el Real Madrid está obligado a recomponerse de inmediato si no quiere despedirse de la posibilidad de conquistar un nuevo título. El proyecto de Álvaro Arbeloa arrancará esta noche con un partido a vida o muerte en el Carlos Belmonte en el que no hay margen de error.

Más allá del arranque del proyecto del nuevo entrenador blanco o del debut de Jorge Cestero como titular, uno de los elementos que más 'morbo' suscitaba era el enfrentamiento de Jesús Vallejo contra el que un día fue su equipo. Este reencuentro, sin embargo, tendrá que esperar, pues el zaguero parte desde el banquillo.

Vallejo, héroe del Albacete en la Copa / @AlbaceteBPSAD

¿Dónde ver el Albacete - Real Madrid de la Copa del Rey hoy por TV y online?

En España, el partido de octavos de final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Albacete se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

