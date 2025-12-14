Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BAXI Manresa - BarçaDónde ver BAXI Manresa - BarçaAlavés - Real MadridAlavés - Madrid dónde ver
Dónde ver el Alavés - Real Madrid de LaLiga hoy por TV, online y en directo

A qué hora empieza hoy el partido del Real Madrid contra el Alavés y en qué canal de TV ver la jornada 16 de LaLiga EA Sports

El Real Madrid se enfrenta al Deportivo Alavés hoy domingo 14 de diciembre en la jornada 16 de LaLiga EA Sports

El Real Madrid se enfrenta al Deportivo Alavés hoy domingo 14 de diciembre en la jornada 16 de LaLiga EA Sports / LAP

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Real Madrid y Deportivo Alavés se dan cita en Montilivi hoy domingo 14 de diciembre a las 21:00 horas (CET) para disputar la jornada 16 de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco afronta el partido con la imperiosa necesidad de volver a sumar de tres para no seguir cediendo terreno en la carrera por el título.

Con la única excepción de la goleada ante el Athletic en la jornada adelantada (0-3), el Real Madrid está viviendo unas semanas para olvidar. Los tres empates ante Rayo Vallecano, Elche y Girona y la última derrota ante el Celta de Vigo se han traducido en una sangría de puntos que el Barça ha sabido aprovechar para recuperar el liderato. Los azulgranas hicieron los deberes esta jornada ante Osasuna, por lo que los blancos están obligados a ganar para que la diferencia entre ambos no siga aumentando.

Tampoco llega en su mejor momento el Deportivo Alavés, aunque la última victoria ante la Real Sociedad les ha otorgado un respiro en la lucha por la salvación. Con 3 puntos de ventaja sobre la zona roja, los 'babazorros' se encomiendan a su fortín para tratar de escalar posiciones en la clasificación ante uno de los visitantes más temibles de la competición.

Eduardo 'Chacho' Coudet, entrenador del Alavés

Eduardo 'Chacho' Coudet, entrenador del Alavés / Efe

¿Dónde ver el Alavés - Real Madrid hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Deportivo Alavés, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55, O113).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Deportivo Alavés a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.

