Domingos Almeida Lima, vicepresidente del Benfica: "Respetamos al Real Madrid, pero este club juega para ganar"

Solo con poner un pie en Lisboa, uno es consciente de que el Sport Lisboa e Benfica es más que un club de fútbol. Es una institución polideportiva, pero sobre todo humana, que sus seguidores hacen cada día. El valor de pertenencia se demuestra con un simple detalle como es la firma electrónica de los empleados del equipo. Siempre aparece aparejado su número de socio. Ser benfiquista es, por tanto, una forma de identificarse ante el mundo, donde la diáspora refuerza la identidad del bicampeón europeo.

El club con más hinchas de Portugal es, lejos de lo que pudiera venir acompañado a esta definición, una entidad abierta en la que es posible conversar con figuras como el Dr. Domingos Almeida Lima, vicepresidente de la entidad, sin quedar atrapado en un laberinto de peticiones. Una institución que es responsable de una de las parcelas más sagradas del ADN de Águias, las Casas do Benfica. Un símbolo de la universalidad de la institución que recibe, en igualdad histórica de condiciones, al Real Madrid.

Un equipo que nunca ha ganado al rival que le puso ante el espejo en el cierre de la fase Liga de Champions. Heredó la tradición inaugurada en aquella final de Copa de Europa de 1962 que supuso la primera decepción continental del club blanco en una final de su torneo predilecto. Una maldición que se prolongó en el cruce entre ambos contendientes en la 1964/1965 y que se mantuvo después de tantos años que parece fruto de un hechizo. El que tiene un Estádio Da Luz que este martes rugirá para cumplir con el deber histórico y compartido con los madridistas: ganar.

Pregunta. ¿Qué significa hoy en día ser 'benfiquista'?, ¿cómo se explica a alguien ajeno al club lo que significa pertenecer al mismo?

R. ¡Ser benfiquista es un estado de alma! Puede explicarse a través de un sentimiento muy fuerte, que llamamos Mística: es una forma de estar, de vivir no solo el club y toda su dimensión deportiva (inigualable en todo el mundo), así como su vivencia social y cultural. El día a día de todos los benfiquistas está marcado por los pergaminos del Sport Lisboa e Benfica, donde el respeto, la resiliencia y la tenacidad para conquistar un título, marcar un gol o conquistar un punto se viven siempre como si fueran únicos.

¡Ser benfiquista es un estado de alma! Puede explicarse a través de un sentimiento muy fuerte, que llamamos Mística: es una forma de estar, de vivir no solo el club y toda su dimensión deportiva, así como su vivencia social y cultural Domingos Almeida — Vicepresidente del SL Benfica

P. Usted, Dr. Domingos Almeida Lima, es responsable de las Casas Benfica, las sedes oficiales que representan al club en Portugal y en el extranjero.

Las Casas do Benfica son auténticas embajadas del club. Su papel es extremadamente importante, porque encarnan esa mística en todo el mundo y de una forma muy expresiva en todo el territorio portugués. Somos un ejemplo único en todo el mundo, dado que, a lo largo de los años, el club ha dotado a las Casas do Benfica de un sistema en red, no solo de comunicaciones y ventas de merchandising, sino también de contacto directo con el Estadio, lo que permite que cualquier socio o aficionado pueda tener todos los servicios e información en cualquier parte del mundo.

P. Unas embajadas que funcionan gracias, en parte, al trabajo desinteresado de los 'benfiquistas', lo que demuestra el sentimiento de pertenencia que tienen con su club.

R. Efectivamente, cabe destacar que toda la organización y gestión de las Casas se ejerce de forma pro bono. Son cientos de benfiquistas que, de manera desinteresada, se dedican al trabajo diario en las Casas por pura dedicación y amor al Club. Por otro lado, mantienen una actividad deportiva regular con más de 30 modalidades diferentes que involucran a más de 20.000 atletas, muchos de ellos campeones nacionales, de Europa y del mundo en diversas disciplinas.

P. La diáspora portuguesa siempre tuvo un peso histórico en el club. ¿Qué papel desempeñan las Casas do Benfica junto a las comunidades emigrantes y en la proyección internacional del Benfica?

Las Casas do Benfica son un ejemplo de la portugalidad en el mundo. No solo izan la bandera del Sport Lisboa e Benfica en su puerta, sino que desarrollan actividades deportivas y sociales que elevan el nombre del club en ese territorio. Como ejemplo (solo uno entre cientos), somos campeones nacionales en Bélgica de fútbol sala gracias al trabajo realizado por la Casa do Benfica en Tourcoing.

En el ámbito social, por ejemplo, las Casas do Benfica en EEUU y Canadá tuvieron un apoyo esencial durante el periodo de la Covid, no solo para la comunidad portuguesa, sino para todas, prestando apoyo en comidas y en la organización de la vacunación en sus instalaciones.

Las Casas do Benfica son un ejemplo de la 'portugalidad' en el mundo. No solo izan la bandera del Sport Lisboa e Benfica en su puerta, sino que desarrollan actividades deportivas y sociales que elevan el nombre del club en ese territorio Dr. Domingos Almeida Lima — Viceprsidente del SL Benfia

P. En partidos de gran impacto europeo, como la eliminatoria frente al Real Madrid que vive este martes su primer asalto, ¿qué importancia tiene esta auto-organización de la masa social?

R. Un apoyo fortísimo en la organización de viajes desde todo el país. Serán más de 3.000 aficionados los que se desplazarán al EstÁdio da Luz en autobuses organizados por las Casas do Benfica de todo el país. Uno de los ejemplos que nos enorgullece es el Comboio Benfica, actualmente suspendido por falta de medios de transporte, pero que en todos los partidos llevó a más de 250.000 aficionados y socios al estadio, con entradas adquiridas en las Casas do Benfica. Esta actividad de las Casas se manifiesta igualmente en partidos fuera de nuestro estadio. Muchos y muchos aficionados se desplazan a los estadios rivales en excursiones organizadas por las Casas.

P. A nivel institucional, vienen de celebrar unas elecciones que las que ha vuelto a salir ganador Rui Costa, pero donde sobre todas las cosas destaca la altísima participación.

R. En el plano institucional, el club ha consolidado su dimensión global, afirmándose como una de las mayores referencias asociativas del mundo. Las últimas elecciones, con cerca de 94.000 socios votantes —un récord mundial en el universo asociativo—, son un ejemplo inequívoco de la vitalidad democrática, la participación activa y el profundo sentido de pertenencia que caracteriza al universo benfiquista.

Paralelamente, la modernización estructural está en marcha. La aprobación del proyecto Benfica District por los socios representa un paso estratégico hacia el futuro, prometiendo transformar toda el área circundante del Estadio da Luz y aumentar la capacidad hasta los 80.000 asientos, reforzando la centralidad del Benfica como polo deportivo, social y económico.

P. Finalmente, Dr. Domingos Almeida Lima, vicepresidente del Benfica, ¿qué nivel de confianza hay en el club de cara a la eliminatoria contra el Real Madrid? Sobre todo, después del golpe sobre la mesa que dieron en Da Luz en el cierre de la fase liga de Champions.

Noticias relacionadas

R. En el plano deportivo, afrontamos el ‘play-off’ de la Liga de Campeones con el respeto y la responsabilidad que impone un nuevo duelo histórico con el Real Madrid, pero con la ambición de victoria que siempre ha definido nuestra matriz competitiva. Jugamos para ganar. En el campeonato, tal como han reiterado el presidente Rui Costa y el entrenador José Mourinho, nuestra ambición es continuar una trayectoria de mejora continua y luchar por cada victoria, con el objetivo claro que acompaña cada temporada: conquistar el título de campeón nacional.