Un dolor de cabeza para Xabi Alonso

El Real Madrid ha dado a conocer una novedad en su enfermería, esta vez, el castigado es Aurélien Tchouameni. Quién estará de baja durante 3 semanas aproximadamente y se ve obligado a perderse los siguientes compromisos tanto con el club merengue como con su selección.

Hasta ahora, el futbolista galo parecía haber encontrado su mejor versión desde su llegada a la capital española, de la mano de Xabi Alonso, quién ha implantado una forma de jugar en la que consigue despuntar las cualidades del jugador. Él mismo lo reconoció ante los medios: “sus nuevas ideas encajan bien conmigo”. Un jugador fundamental para el técnico vasco, que ha contado con su titularidad en 14 de los 15 partidos. Al que por obligación, tendrá que buscarle recambio.

Tchouameni, en una acción ante el Liverpool / Jon Super / AP

SU REEMPLAZO

Lo lógico, hace indicar que, tras esta baja, su compatriota Eduardo Camavinga será quién cubra su papel en los siguientes partidos. Pese a que su demarcación sea la misma, sobre el verde, no son el mismo perfil de jugador. A diferencia del ex del Mónaco, Camavinga es un mediocentro más “modernizado”, con un exuberante fondo físico para recorrer distintas zonas del campo y aportar tanto en la creación, como en la llegada del balón al último tercio a través de su rápida conducción. Sin embargo, con algo menos de músculo para poder ser por momentos ese mediocentro posicional antiguo que se encarga de recoger balones sueltos y ganar duelos defensivos.

EL TALENTO PACIENTE

Dani Ceballos. Es cierto que el utrerano siempre ha sido un centrocampista más ofensivo, capaz de asociarse con sus compañeros y conectar balones con los delanteros. Pero gracias a su calidad y su temple, y la carencia del Real Madrid en la creación de juego desde la salida de Toni Kroos, le han podido utilizar en alguna ocasión para desempeñar ese `rol´ como pivote. Todo ello, sumado a su implicación en defensa -algo por lo que siempre se ha caracterizado cada vez que ha gozado de minutos- le convierte en otra opción para Xabi Alonso.

EL COMODÍN INFINITO

Si el Real Madrid puede sacar algo positivo de Anfield, es la no lesión de Fede Valverde, quién se tuvo que retirar por unas molestias que finalmente quedaron descartadas. El uruguayo ha jugado prácticamente en todas las posiciones del campo, y esta, no sería la más extraña para él. Al que se le podría denominar un jugador total ya se le ha visto con anterioridad jugar como `5´, tanto en el Madrid como en su selección, y para sorpresa de nadie, cumplir de manera notable. Y es que no es casualidad, ya que siempre ha mostrado ser un jugador comprometido con ese don para adaptarse a todo lo que se le pida. Además, le permitiría a Trent entrar en juego, algo que entre Carvajal y sus propias lesiones, hasta ahora ha sido difícil.

LA CANTERA AL RESCATE

Siempre quedará la opción de pescar en el filial. El Castilla es una mina plagada de talento, “chavales” que están en constante preparación por si les tocase dar el gran salto. Y es que actualmente, el equipo se encuentra en su mejor momento en lo que va de temporada. Jorge Cestero es un mediocentro defensivo que viste permanentemente el mono de trabajo. Ofrece claridad en el juego, tiene buen desplazamiento en largo y da apoyos constantes defensivamente. Su entrenador, Álvaro Arbeloa, ya le cataloga como “el mejor 6 de España”.

Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, junto a Florentino Pérez, en la presentación del primero como nuevo entrenador del Real Madrid. / REAL MADRID

Sea cual sea la decisión de Xabi Alonso, está claro que da igual la carta que tire y las veces que baraje, que tendrá que inventarse ese 5 que no le trajeron en verano. Este domingo se podrá observar cómo el tolosarra decide cubrir esta carencia y cuáles son sus intenciones, dependiendo del jugador que elija, ya que cada uno brinda cualidades diferentes.