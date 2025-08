El dolor de cabeza del Madrid: ¿Cómo afectarán los 15 días de pretemporada?

Apenas 15 días. Ese es el tiempo que tendrá el Real Madrid entre el inicio de su pretemporada, que se producirá este lunes día 4 de agosto, y el primer partido oficial del nuevo curso, que será el próximo día 19 de agosto ante Osasuna. Al conjunto blanco le hubiera gustado tener más tiempo, pero el Juez Único de Competiciones desestimó su solicitud de aplazamiento.

A pesar del enfado tanto del Madrid como de AFE y de que el conjunto blanco tenía 48 horas para interponer un recurso ante el Comité Nacional de Segunda Instancia, LaLiga se ha mostrado firme y el Juez Único le ha dado la razón, por lo que no debería haber más cambios.

El conjunto blanco aprovechará para recuperar una antigua tradición: un stage en Austria en el transcurso del cual se enfrentarán al WSG Tirol, equipo de la Bundesliga austriaca. El partido apunta a ser el único encuentro que dispute el Madrid en este tramo por una cuestión de fechas disponibles y cargas, por lo que, por séptimo año consecutivo, todo hace indicar que no habrá Trofeo Bernabéu, salvo sorpresa de última hora.

El Madrid, durante un entrenamiento / JUAN IGNACIO RONCORONI / EFE

La gran pregunta que hay ahora en el aire es: ¿cómo puede afectar una pretemporada de solo 15 días al conjunto madridista? No hay que olvidar que, por norma general, los clubes están acostumbrados a hacer alrededor de un mes o un mes y medio de trabajo previo, si bien esto puede variar dependiendo del club y los compromisos veraniegos.

"En cuanto a la condición física no es el escenario ideal", apunta a SPORT Jorge Álvarez, preparador físico que actualmente trabaja en el Cancún FC y que ha tenido un largo recorrido por España en equipos como el Celta, la SD Logroñés o el Real Unión. Eso sí, también identifica una de las claves del contexto con el que se va a encontrar el Madrid: "Debemos tener en cuenta que no han tenido un periodo vacacional tan largo, con lo cual su pérdida de condición física no ha sido tan grande. Si los jugadores han seguido las indicaciones de trabajo y descanso pautadas por el staff, no deberían resentirse demasiado".

La realidad es que no existe un tiempo establecido como el adecuado para hacer una pretemporada y que todo depende de las condiciones. "En ligas como la española, donde se acostumbra a tener entre 5 y 7 semanas de vacaciones, lo ideal es empezar unas 6 semanas antes de competir. Tenemos que quitarnos de encima el mito de que las pretemporadas son para llenar depósitos de energía para todo el año... La realidad es que la pretemporada es una adaptación a las cargas para la temporada y, desde mi punto de vista, debe ser progresiva", explica Álvarez.

Xabi Alonso da instrucciones en un entrenamiento / HELIOS DE LA RUBIA / EFE

"Para mí, la pretemporada tiene, como mucho, repercusión en el primer mes de competición", sentencia de esta forma el preparador físico a SPORT. "No me cabe duda que el trabajo específico para mejorar su condición física lo harán todos los días, donde hay que estar más concienciados es en los descansos y la recuperación. En el caso concreto del Madrid, jugando cada 3 días tantos meses, casi no tienes tiempo de 'entrenar' como tal. La realidad es que los partidos terminan siendo sus entrenamientos y es un escenario muy exigente", añade Álvarez.

La ventaja para Xabi Alonso y su cuerpo técnico es que el Mundial de Clubes supuso un avance en cuanto a implementar sus ideas tácticas y su método de trabajo, lo que hará más sencillo el regreso de los futbolistas. El Madrid tendrá menos tiempo para preparar el inicio de competición que el resto de sus rivales ligueros, tal y como le ha pasado a Chelsea y PSG, que incluso han tenido menos días de descanso. No obstante, al haber tenido también apenas tres semanas de vacaciones, la condición física de los jugadores debería ser mejor una vez se reincorporen.