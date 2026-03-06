El doctor Ripoll da las claves de la lesión de Mbappé: "No es grave y puede recuperarse pronto"

Muchísimas dudas entorno lo que está sucediendo con la lesión de rodilla de Kyllian Mbappé. Mientras que en el Madrid mantienen la calma, en el entorno del futbolista hay intranquilidad y eso hizo que viajara hasta Francia para consultar con un especialista. Nadie quiere mojarse sobre su regreso a los terrenos de juego y se especuló con que podría perderse la temporada, pero el doctor Pedro Luis Ripoll, especialista reconocido en medicina deportiva y que ha operado hasta 11 jugadores del Madrid, ha lanzado un mensaje de calma. Ripoll da todas las claves de uno de los asuntos en los que existe mayor confidencialidad en el momento.

Ripoll explicó lo que está sucediendo: "Para empezar, quiero aclarar dos cosas. En primer lugar, la lesión no es grave: se trata de una lesión que implica una lesión ligamentosa en la esquina posterolateral de la rodilla, incluyendo el ligamento colateral lateral, el ligamento cruzado posterior... No es una lesión grave. En segundo lugar, el tratamiento proporcionado por los médicos del Real Madrid es impecable; en mi opinión, realizaron un tratamiento fantástico. Por lo tanto, estoy convencido de que, en un plazo razonable, estará disponible tanto para el Real Madrid como para la selección nacional", aseguró a 'RMC'.

El médico cree que lo mejor es seguir con un tratamiento conservador y que no tiene riesgo de romperse. Además, cree que en un esguince de rodilla no hay "riesgos significativos. En este caso, se trata de esperar a que el ligamento sane y se regenere por completo. Y, en segundo lugar, fortalecer los músculos que ayudan al ligamento en su función. No creo que vaya al quirófano. No tengo toda la información, pero basándome en lo que se está comentando, no diría que es candidato a cirugía".

Ripoll tranquilizó sobre la situación futura del futbolista: "Creo que podemos tranquilizar a la gente y decir que hay esperanza de que se recupere pronto".