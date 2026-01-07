El doctor Ripoll analiza la lesión de Mbappé y no lo descarta para una posible final: "Es de periodos de recuperación cortos"

Este miércoles da inicio la Supercopa de España que se disputa en Arabia Saudí con el partido entre el FC Barcelona y el Athletic Club, la primera semifinal, mientras que el jueves se disputará la segunda, entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

Sin embargo, una de las noticias de la previa es la ausencia de uno de los mayores reclamos para llevarse el trofeo de la península a día de hoy, Kylian Mbappé, que sigue convaleciente de una lesión en la rodilla que ya empieza a mosquear a más de un aficionado, pues ya lleva un mes parado.

Xabi Alonso, pendiente de Mbappé para la Supercopa de España / AP

Uno de los mayores especialistas en lesiones de este tipo es el doctor murciano Pedro Luis Ripoll, que suele aparecer ante las llamadas de algunos programas deportivos. Es el caso de 'El Larguero' de la Cadena SER, que se ha puesto en contacto con el médico para revelar los secretos de la afectación del francés.

Inicialmente, repasa el historial de lesiones de Mbappé, pues no es la primera ocasión en la que se ve obligado a parar esta temporada: "En el entrenamiento de puertas abiertas del 30 de diciembre, sin aparente golpe, no puede completarlo y se defiere un esguince de rodilla izquierda", comenta.

El doctor Ripoll, uno de los mejores de España en su disciplina médica. / ·

Ripoll apunta que la lesión "no parece grave", aunque le sorprende que fuera capaz de volver en busca de superar el récord goleador en un año natural de Cristiano Ronaldo. También apunta que es destacable el hecho de que se haya producido un cambio en los servicios médicos del club: "Todo esto hace pensar que se puede montar fácilmente la hipótesis de la lesión que pueda arrastrar", añade.

Lo que no hay que olvidar, resalta, es que "estamos a seis meses de un Mundial", algo que incide notablemente en la planificación de todo el mundo: "Tanto los clubes, como sobre todo los futbolistas, van a administrar muy bien sus periodos de recuperación para intentar disputar el torneo", indica el doctor.

Por lo tanto, "es indescifrable, a partir de este momento, qué puede hacer un futbolista como Mbappé". Pero para quitarle alarmismo al tema, apunta que el delantero "es de periodos de recuperación cortos", por eso no descarta incluso que "aparezca por la final de la Supercopa si el Madrid está ahí", sentencia.

La final de la competición tendrá lugar este domingo 11 de enero. De pasar Barça y Real Madrid se repetiría el duelo del año 2025 en el que los azulgranas se impusieron a los blancos por 2 a 5 y se llevaron su 15º trofeo a casa.