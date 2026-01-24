La doble vida del Villarreal que medirá a Arbeloa

El Villarreal vive instalado en una contradicción permanente. Un equipo que en LaLiga compite de tú a tú con los grandes, pero que en las competiciones del KO y en Europa se ha diluido. Esa es la doble realidad que ahora deberá medir Álvaro Arbeloa en su cuarto partido al frente del Real Madrid.

El técnico blanco apenas está dando sus primeros pasos en la élite. Antes de llegar al primer equipo, Arbeloa había dirigido durante menos de seis meses al Real Madrid Castilla, en Primera Federación, sin experiencia previa en el fútbol profesional. Desde su llegada al banquillo del Madrid, el balance es irregular: debut con una derrota dolorosa ante el Albacete en Copa del Rey, triunfo muy sufrido ante el Levante en el Bernabéu, en un ambiente cargado de pitadas, y una victoria más convincente frente al Mónaco en la fase Liga de la Champions.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid. / Javier Lizón / EFE

El primer gran examen de Arbeloa

Ahora, el escenario cambia por completo. El Madrid visita La Cerámica, uno de los campos más difíciles del campeonato. El Villarreal ha convertido su estadio en un fortín: 25 puntos de 30 posibles en casa, perdiendo solo cinco puntos en diez partidos como local. Números de equipo grande. De hecho, el conjunto groguet es tercero en LaLiga, a solo siete puntos del Real Madrid y ocho del Barça, plenamente metido en la pelea por el título.

Pero esa es solo una cara de la moneda. La otra es mucho más oscura. En la Champions League, el Villarreal ha firmado una actuación desastrosa: un solo punto en siete partidos, penúltimo clasificado de la tabla, solo por delante del Kairat Almaty, y eliminado matemáticamente antes de la última jornada. La última derrota, 1-2 ante el Ajax, fue especialmente dolorosa y confirmó el naufragio europeo.

El Ajax vence al Villarreal en Champions / Manuel Bruque

Tampoco ha habido consuelo en la Copa del Rey, donde el Villarreal cayó eliminado en dieciseisavos ante el Racing de Santander, otro golpe que refuerza la sensación de un equipo incapaz de sostener su nivel fuera de la competición liguera.

Así, el Villarreal presenta una doble realidad muy marcada: fiable, sólido y competitivo en LaLiga, pero frágil y superado en Europa y en los torneos del KO. Justo ese contraste es el que deberá interpretar Arbeloa, todavía en proceso de aprendizaje, en una de las salidas más exigentes de su corto recorrido como entrenador del Real Madrid.