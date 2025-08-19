El doble rasero de Osasuna: ¡Descartaría denunciar al Madrid por alineación indebida de Mastantuono!

El caso de la inscripción de Franco Mastantuono sigue en el centro de la polémica a pocas horas del estreno del Real Madrid en LaLiga ante Osasuna. Miguel Galán, presidente de CENAFE y abogado experto en derecho deportivo, ha intensificado sus críticas hacia la maniobra del club merengue con el joven futbolista argentino, quien ha sido inscrito con el Castilla pese a haber sido presentado como refuerzo del primer equipo.

En un reciente mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Galán -quien también expuso su postura en el programa 'El Chiringuito'— lanzó una advertencia: “Mastantuono ha sido convocado con el primer equipo del Real Madrid, aunque figura como jugador del filial. Todo indica que el club está dispuesto a correr el riesgo de una posible alineación indebida en el encuentro frente a Osasuna”.

Según Galán, Osasuna tendría un escenario propicio para poder reclamar una alineación inedbida en el caso de juegue algunos minutos, pero algunas informaciones apuntan a que el club navarro no tiene ninguna intención de tomar medidas. Así lo asegura el periodista de la Cope, Isaac Fouto, que apunta en su cuenta de Twitter: "Osasuna no va a denunciar ninguna presunta alineación indebida de Mastantuono en el caso de que juegue esta noche. El club navarro ni tan siquiera se lo ha plantado ya que es una práctica habitual en los clubes de LaLiga".

Doble rasero

Hay que recordar que Osasuna decidió impugnar el partido contra el FC Barcelona el pasado mes de marzo alegando alineación indebida por parte de los blaugranas al hacer jugar a Iñigo Martínez. En un comunicado que hizo público subrayó: "la entidad entiende que la participación del futbolista Iñigo Martínez en el encuentro de ayer ha vulnerado el artículo 5 del Anexo I del Reglamento del Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, el cual especifica que un jugador que no se incorpora a la convocatoria de su selección por razones médicas, o la abandona, no podrá disputar encuentros con su club durante los cinco días naturales posteriores al fin del periodo internacional".

En esa ocasión Iñigo no acudió a la convocatoria de la selección por unas molestias físicas, pero sí jugó el encuentro ante Osasuna unos días más tarde de conocerse la baja. Osasuna acudió a Apelación después de que el Comité de Disciplina rechazara su primera reclamación pero el proceso terminó ddando la razón al Barça.